В Ульяновской области отметили юбилей великого историка

Имя Николая Карамзина неразрывно связано с симбир­ско-ульяновской землей, а его наследие остается актуальным и востребованным и сегодня.

Обращаясь к участникам II Международного форума литературных музеев, посвященного 250-летию Н.М. Карамзина, губернатор Ульяновской области С.И. Морозов сказал: «Чистая, высокая слава Карамзина принадлежит России» – эту оценку роли Николая Карамзина в истории дал Александр Пушкин. Наш великий земляк старался дать ответы на вставшие перед человечеством вопросы. Карамзин – это не только прошлое русской культуры, которое нужно уважать. Карамзин – это ориентир в будущее».

В обращении к участ­никам юбилейных торжеств министра культуры РФ В.Р. Мединского дана высокая оценка деятельности земляков Н. Карамзина по увековечиванию его наследия: «Ульяновская область с особым трепетом чтит память выдающегося земляка – на протяжении многих лет в регионе реализуются весомые общественно-гуманитарные проекты, проходят научные конференции и культурно-просветительские мероприятия.

Хочу выразить слова благодарности региону за столь бережное отношение к истории родного края и России в целом, за неустанный масштабный труд по изучению личности и наследия величайшего мыслителя».

Знаковым событием юбилейных дней стал 2-й Международный форум литературных музеев «Наследие Н.М. Карамзина в культурном контексте». Форум собрал представителей из 37 регионов страны. География участников – от Калининграда до Приморского края, в Ульяновск приехали представители музейного сообщества Италии и Германии.

В организации и проведении форума приняли участие Дмитрий Бак – директор Государственного литературного музея, кандидат филологических наук, профессор Российского гуманитарного университета, литературный критик, журналист. Евгений Богатырев – директор Государственного музея А.С. Пушкина, Заслуженный работник культуры РФ, лауреат Государственной премии РФ, Сергей Некрасов – историк, культуролог, заслуженный деятель искусств РФ; директор Всероссийского музея А.С. Пушкина; Сергей Архангелов – директор Государственного музея Л.Н. Толстого, заслуженный работник культуры РФ, член-корреспондент Российской академии художеств.

Важнейшим событием форума стала презентация всероссийской выставки «Карамзин на все времена», подготовленной Государственным музеем А.С. Пушкина, Всероссийским музеем А.С. Пушкина, Российским государственным архивом древних актов, Государственным историческим архивом, Пушкинским домом, Государственным литературным музеем, Ульяновским областным краеведческим музеем, Государственным архивом Ульяновской области, Ульяновским дворцом книги. На пленарном заседании участники обсудили актуальность наследия Карамзина в культурном контексте. В ходе форума состоялось открытое заседание Ассоциации литературных музеев Союза музеев России и большое историческое собрание, посвященное 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина. Гости форума участвовали в акции «Историческая ночь в музее».

В подведении итогов форума была отмечена одна из главных современных тенденций в музейной работе – расширение связей для организации межмузейного выставочного обмена.

Покидая радушную симбирско-ульяновскую землю, каждый из участников форума с благодарностью увозил с собой тепло общения с коллегами, много интересного и необходимого опыта для использования в своем музее, и в памяти – золотую цитату из «Записки с древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» Николая Михайловича Карамзина: «Настоящее есть следствие прошедшего. Без прошлого нет будущего».

Константин Воронцов,

участник форума, ведущий научный сотрудник музея-заповедника

Сергея Есенина в Константинове,

Заслуженный работник культуры РФ