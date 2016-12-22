Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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21.12.2016
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№238 (5279) |
Шестая полоса
Спорт
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Спортивный курьер

Приобретение и потеря

Хоккейный клуб «Рязань» заключил контракт с 27-летним защитником Альбертом Полининым. Он – воспитанник ярославской школы хоккея с шайбой, карьеру начинал в родном городе, в основном выступая за «Локомотив-2». Впоследствии Альберт играл в составах ступинского «Капитана», «Рыси» (Можайск), ХК «Саров», «Автомобилиста» (Екатеринбург) «Рубина» (Тюмень), «Сокола» (Красноярск). В межсезонье-2016, восстановившись после полученной в предыдущем сезоне травмы, Полинин в составе ХК «Рязань» принял участие в ряде контрольных матчей, кубках «Дизеля» и Федерации хоккея с шайбой Рязанской области.

25-летний форвард Дмитрий Коршаков, выступавший на старте сезона за баскетбольный клуб «Рязань», продолжит карьеру в составе лидера нынешнего чемпионата Суперлиги БК «Новосибирск». Игрок пополнил ряды «зубров» в сентябре, перебравшись из снявшегося с соревнований Лиги ВТБ волгоградского «Красного Октября».

Соперники были сильнее

Соперником БК «Рязань» в 1/8 финала розыгрыша Кубка России стал «Строитель» из Энгельса, который на предыдущей стадии нанес поражение курской команде «Русичи» – 96:88. Первые восемь команд по итогам чемпионата Суперлиги сезона-2015/16, в том числе и БК «Рязань», вступили в борьбу с 1/8 финала. Матч в очередном розыгрыше Кубка России по баскетболу стал для БК «Рязань» первым и последним. «Строитель» – БК «Рязань» – 90:77 (18:15, 22:24, 25:16, 25:22). БК «Рязань»: Русецкий (18), Заряжко (10), Карпачев (12), Коршаков (23), Фомин (2) – старт., Карпеко (4), Юрчик (8), Морозов, Бугаенко. В первом периоде «строители» добились небольшого преимущества, во втором – «Рязань», ведомая Дмитрием Коршаковым и Иваном Русецким, попыталась организовать отрыв. За две с половиной минуты до окончания четверти казалось, что гостям удастся это сделать (39:30 после «трешки» Коршакова), но ни закрепить преимущество, ни удержать его рязанцы не сумели. «Строитель» вышел в следующую кубковую стадию.

Статья опубликована в номере 238 (5279) от 21 декабря 2016 года
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