Умелые руки. Добрые сердца

Рязанцы внесли свою лепту в сказку на благотворительном «Душевном базаре» в Москве

Каждый год в конце ноября мой дом покрывается обрывками бумажных салфеток, а раковина до самой новогодней ночи не отмывается от красочных разводов. Я делаю елочные игрушки для друзей и знакомых – расписываю шарики красивыми видами разных стран, забавными рисунками и фразами. А еще превращаю обычные шары в мордочки лесных и степных зверей – от привычных волков и лисиц до редких ирбисов, амурских тигров и степных котов-манулов. В этом году группа моих зверушек уезжает в Москву, чтобы занять место на рязанском стенде благотворительной ярмарки «Душевный базар». А я буду общаться с авторами и продавцами удивительных вещиц – подопечными и помощниками благотворительного фонда «Наши дети». Эти неравнодушные люди – единственные участники ярмарки из Рязани, а остальные представляют Москву и Санкт-Петербург.

ПРАЗДНИК – НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Центр Москвы ошеломляет праздничным буйством. Красная площадь выглядит как место бесконечного новогоднего марафона: хохочущие люди всех возрастов рассекают лед на катке у ГУМа, а рядом москвичи и гости столицы с любопытством рассматривают товары ярмарки – восхитительных матрешек, расписные платки, русские угощения и другие дары. Шорох флажков и украшений на елках, звон елочных игрушек на деревьях и музыка сливаются в общий ликующий, добрый шум. Но стоит отойти от этого праздника жизни и заглянуть в Гостиный двор, как перед глазами разворачивается совсем иная картина.

– Кто идет? Морковь есть? Обыскать!

Не успевают глаза привыкнуть к обилию света и приятному шуму разговоров, как на тебя налетают… зайцы. Зеленые, синие и красные ушастые звери чувствуют себя как дома: катаются по перилам роскошной белой лестницы, бьют в барабаны и выпытывают у новоприбывших посетителей ярмарки, есть ли у них морковь. Когда у одного из гостей все же вытаскивают из кармана гигантский оранжевый корнеплод, он искренне удивляется, а зайцы хохочут. Фантасмагорию довершает появление Деда Мазая на лодке, которая катится по полу на колесиках. Видный мужчина в яркой ушанке уводит шумную процессию к торговым рядам, а те выкрикивают лозунги и несут смешные плакаты. Это артисты «Упсала-цирка», и именно ради них «Душевный базар» на день стал «заячьим городом». Впрочем, властвуют здесь все же не зайцы, а мастера и благотворители.

Благотворительная ярмарка, на которой представители различных фондов могут выставить поделки ручной работы, в этом году проводится в седьмой раз. Ежегодно, как рассказали организаторы, «Душевный базар» меняет концепцию и место проведения: например, в прошлом году неравнодушных горожан ждали в Экспоцентре на Краснопресненской набережной. Впрочем, Гостиный двор кажется идеальным для такого праздника местом: стеклянный купол крыши дарит мягкий свет, специальная сценическая площадка в дальнем конце помещения не перебивает звуком ярмарку. А места хватает и для неспешных прогулок вдоль рядов, и для общения с волонтерами и животными. Да-да, на «Душевном базаре» живут не только зайцы: различные благотворительные организации привели на праздник собак и кошек, которые надеются обрести новых хозяев.

Мещерский уголок

Первое, что видишь на стенде фонда «Наши дети» – телега, доверху заваленная расписными холщовыми мешочками. На каждом – расписной или вышитый петух, символ будущего года. Мешочки создавали юные подопечные фонда вместе с родителями. Чайные сборы, которые продаются «с телеги», смешивала Елена Аронова. Для ярмарки она нарядилась в шикарное русское платье и головной убор, расшитый бисером. Елена Александровна хлопочет у столика с чайными банками под узорчатыми салфетками, наливает мне кружку вишневого сбора и рассказывает:

– По образованию я провизор, поэтому знаю, как составить сбор, чтобы и вкусным был, и пользу приносил! Все собиралось не спеша, понемногу: чаеразвесочная фабрика предоставила нам черный чай, иван-чай мы собирали в Спасском районе. Что-то нам привезли друзья – они выращивают на огородах в чистейших районах области мяту, мелиссу и другие пряные травы. А что-то собирали в мещерских лугах родители наших деток.

Всем гостям, которые подходили к стенду «Наших детей», наливали по кружке ароматного сбора. А тем, кто покупал чай, давали «вдогонку» и угощения под напиток – конфету или печенье. «Фуршет с чаем» прошел на ура: еще до обеда телега с горой чая почти опустела. Но без вкусных сборов никто не остался!

Магия из дерева и шерсти

Телега, как и русские народные костюмы помощников, и убранство площадки «Наших детей» – часть замысла фонда. Все декорации и реквизит везли до столицы на нескольких машинах и накануне монтировали на месте. А поделки, которые смастерили для продажи, удачно вписались в обстановку. Симпатичные деревянные стеллажи уставили игрушками из фетра, валяной шерсти и других материалов. Добавим к этому забавные фоторамки из дерева, подставки под кружки в виде котиков, настольные елочки из конфет – «ассортимент» вышел разнообразным.

Посетители ярмарки ни на минуту не оставляли сотрудников фонда и помощников скучать и приобретали красивые и уникальные изделия, оставляя пожертвования в специальном ящике. Родители, пришедшие с малышами, особенно заинтересовались вязаными комплектами. Ребенок мог превратиться в героя мультфильма или в зайчика с умильными ушами, надев шапку и теплый воротничок. Руководитель фонда Светлана Денисова примеряла маленьким посетителям забавные шапочки, и все вокруг улыбались.

К слову, мои елочные игрушки, которые я передала фонду для продажи на ярмарке, тоже нашли новых хозяев. «Котиков» – снежного барса, амурского тигра, рысь и степного кота манула увезла девушка из Подмосковья, а волк, лиса, заяц и енот займут место на елке семейной пары из столицы.

Доброта нерукотворная

Стенд фонда «Наши дети» стал одним из более чем пяти десятков на «Душевном базаре». Каждая благотворительная организация старалась удивить гостей чем-то своим. Петербуржцы, помогающие «хрустальным детям» – ребятам с несовершенным остеогенезом, предлагали приобрести очаровательные значки и открытки со знаменитыми питерскими мотивами – разводными мостами, облаками, зданиями, характерными словечками. Социальный проект «Авоська дарит надежду» показывал, сколько применений в быту можно найти плетеной сумке – а покупка такой яркой вещицы поможет незрячим людям, которые ее сплели. А фонд «Во имя жизни» устроил для посетителей фотосессию в стиле «безумное чаепитие», где можно было посидеть за столом с Чеширским котом и Алисой. Эти благотворители помогают детям бороться с муковисцидозом – наследственной болезнью, поражающей органы дыхания.

Все организации, приехавшие участвовать в «Душевном базаре», представляли Москву и Санкт-Петербург. Фонд «Наши дети» создал в этом смысле уникальную региональную площадку, где собирал пожертвования за необычные вещицы, проводил для детей мастер-классы и радовал москвичей. А для самих сотрудников и подопечных фонда радостью стал и этот день добра в столице, и вырученные средства. 151 800 рублей пожертвований пойдут на организацию фестиваля «Солнышко в ладошках» – крупнейшего в Центральной России праздника для детей с ограниченными возможностями.

«Душевный базар» получился очень светлым и семейным, подарив всем новогоднее настроение – и надежду. Ведь красивые покупки, полезные мастер-классы, концерт и общение с цирковыми артистами – части одного большого дела. Ведь, как было сказано на ярмарке, «помогают не богатые – помогают неравнодушные».