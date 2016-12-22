Протертые «боярышником»

На днях в Иркутске около ста человек в разных частях города дружно выпили средство для принятия ванны. 55 из них скончались. Экспертиза показала, что жидкость из флаконов с бытовой химией была непригодна по своему составу для употребления внутрь.

Можно ли назвать это происшествие трагедией? Ведь невинных жертв в ней нет. Традиции употребления различных «стекломоев» и политур в народе, судя по всему, весьма крепки. Когда моя журналистская карьера только начиналась, то на правах «молодого бойца» телевидения именно на меня возложили ответственность за «распутывание» сложного дела – а именно: надо было выяснить, в каких точках в центре города торгуют метилсодержащим, ужасным на запах коктейлем под названием «Максимка». Выбрал из обоймы самого профессионального оператора, нарядились мы с ним обитателями цивилизационного дна и со скрытой камерой отправились в путь-дорогу. На удивление, сердобольные прохожие, узнав, что у нас «трубы горят», быстро подсказали пару адресов, где было очень легко раздобыть заветную жидкость. Все и везде прошло гладко. В одном месте, в старом деревянном бараке, была даже очередь и двигалась она быстрее, чем в современных гипермаркетах, потому что «кассирша», торговавшая через дырку в двери, была настоящим профессионалом. Лабораторная экспертиза подтвердила опасность подпольной наливки, а милиция развела руками. По закону правоохранители не имеют права ломать дверь дома или квартиры и арестовывать тех, кто за ней, если они совершают не уголовное, а административное правонарушение. А это как раз тот случай. Единственная возможность прикрыть точку – это добиться чтобы кто-то из опустившихся алкоголиков в письменном виде пожаловался на некачественный суррогат. По понятным причинам, скорее великая китайская река Янцзы потечет вспять, чем такое произойдет.

Вся эта история произошла 9 лет назад. С тех пор процесс потребления населением суррогата упростился. В провинции начисто скупаются лекарственные настойки, преимущественно боярышника. Их даже уже назвали народным термином «фуфырики». Кое-где появляются даже уличные автоматы по продаже настоек. Потом они исчезают, а затем вновь появляются на тех же самых людных местах. Директор центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз сообщает всем, кто интересуется: легальная «пол-литра водки» стоит 200 рублей, нелегальная розница предлагает то же самое за 100 рублей, а есть суррогаты и по полтиннику. Именно их регулярно пьют тысячи россиян, которые трезвый образ жизни не рассматривают как вариант. При введении акциза на аптечные настойки отравлений кустарным крепким алкоголем станет в разы больше, заключает эксперт. Даже подпольные самогонщики не могут похвалиться заработками. К ним мало ходят, ведь есть хозяйственный магазин. Там за 30 рублей можно купить литр того, что сойдет за алкоголь. О последствиях не думают, потому что вообще размышлять о своем будущем определенной категории населения страшно.

Вопрос, как с этим бороться, остается открытым потому, что в обществе проблемы «суррогатчиков» остаются при них. Публика «почище» либо не пьет, либо следит за здоровьем и вчитывается в этикетки на приличных винах. Так что история, произошедшая за Уралом, далеко не последний инцидент. Кого надо, она не испугает. Сотрудники полиции могут сколько угодно накрывать склады, арестовывать торговцев бытовой химией, предупреждать. Но если есть спрос, то будет и предложение.

Оперативно на массовое отравление отреагировали в Белоруссии. Там в аптеках запретили продавать больше одного флакона боярышника в руки. А если кто-то придет за ним ночью, следует предлагать только соответствующие таблетки и мази, чтобы повтирали для веселья. Но в целом это только симптоматичное реагирование. В общем, проблему можно решить только массовым ростом уровня жизни населения. Без этого просто не обойтись. И мысль эту, думаю, поддержат все, даже трезвенники и язвенники.