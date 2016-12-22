Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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21.12.2016
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№238 (5279) |
Четвёртая полоса
Лесные вести
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Лесопереработчики знакомят студентов с производством

Будущие инженеры лесного хозяйства посещают лучшие предприятия отрасли
Лесопереработчики знакомят студентов с производством

Студенты агротехнологического университета РГАТУ им. П.А. Костычева направления подготовки «Лесное дело» в рамках программы «Наставничество» посетили ООО «Ока-Хольц» и ООО «Гранд».

Организация подобных экскурсий для будущих специалистов лесной отрасли – возможность познакомить студентов с современными способами глубокой переработки древесины с безотходным циклом производства.

14 октября 2016 года было подписано соглашение между агроуниверситетом и ООО «Ока-Хольц» по вопросам сотрудничества предприятия и вуза, в том числе подготовки кадров для лесной отрасли региона. В рамках договора и состоялась экс­курсия на предприятие.

Студенты узнали историю создания предприятия, этапы его развития, увидели современное оборудование и ассортимент выпускаемой продукции.

Предприятие, основанное в 1998 году, успешно развивается. Своевременная и регулярная модернизация парка спецтехники и оборудования позволяет увеличивать объемы заготовки и ассортимент выпускаемой продукции.

Директор ООО «Ока-Хольц» Сергей Решетников показал гостям современные цеха по глубокой переработке древесины, выпуску пиломатериалов, столярной продукции, лущеного шпона и других изделий с безотходным циклом производства.

Студенты увидели цех с сушильными камерами, где будущим специалистам лесного хозяйства было показано, как перерабатывается древесина любых пород.

Сергей Решетников подробно рассказал старшекурсникам о перспективах работы на предприятии. Он пригласил на работу будущих специалистов, многие из которых, получив диплом, выразили желание работать в лесной отрасти Касимовского района.

По общему мнению студентов, экскурсия по цехам передового предприятия – хорошая возможность увидеть, как выглядит современное производство, занимающееся глубокой переработкой древесины. Многие выразили желание пройти на предприятии преддипломную практику и в будущем работать на предприятии.

Посещением ООО «Ока-Хольц» поездка не ограничилась. Для студентов были организованы экскурсии в музей колоколов и музей «Русский самовар». Экскурсанты были впечатлены огромной коллекцией экспонатов и интересными рассказами экскурсоводов.

Второй выезд студентов РГАТУ состоялся на мебельное предприятие компании ООО «Гранд» в рамках рабочей поездки в Кораблинский район министра природопользования Рязанской области Сергея Карабасова.

Сергей Карабасов совместно с начальником отдела использования, воспроизводства лесов и аренд­ных отношений Вероникой Скавронской, начальником Кораблинского лесничества Андреем Колесником, начальником Можарского лесничества Евгением Шишкиным и группой студентов агротехнологического университета познакомился с современным предприятием.

ООО «Гранд» было образовано в начале 2016 года. На предприятии изготавливают мебель, деревянную тару, строительные изделия и конструкции. Помимо этого, предприятие занимается продажей лесоматериалов в оптовом объеме. Продукция пока экспериментальная, но «Гранд» уже выполняет социально значимую функцию бизнеса – для школы в селе Кипчакове Кораблинского района предприятием была изготовлена мебель, настелены новые полы.

Заместитель директора ООО «Гранд» Сергей Платашин рассказал, что предприятие старается активно участвовать в программах профориентации студентов. Он познакомил гостей с цехами по пилению круглой древесины, по производству мебельного щита. Они увидели линию по выпуску погонажных изделий, сушильные камеры, где будущим специалистам лесного хозяйства было показано, как перерабатывается древесина разных пород.

Сергей Платашин отметил, что впервые в области на предприятии ООО «Грант» будет осуществляться изготовление мебельного щита из рязанского дуба.

Рассказывая студентам о перспективах работы на предприятии, заместитель директора сказал:

– На сегодняшний день рабочими местами на предприятии обеспечено около 150 человек. В основном, это специалисты по лесозаготовке, лесопилению, деревообработке. Предприятию всегда будут необходимы квалифицированные кадры, поэтому мы с радостью предоставим студентам место для прохождения производственой практики, а после окончания обучения будем рады видеть вас в качестве наших сотрудников, – сказал Сергей Платашин.

– Сегодня студенты увидели, как на практике выглядит работа на предприятиях лесной отрасли, чем в дальнейшем им предстоит заниматься. Необходимо заранее знакомить ребят с производственными процессами, поскольку это позволит им лучше понимать, как применять на практике знания, полученные во время обучения. Мы планируем расширять сотрудничество бизнеса и вуза, – заключил Сергей Карабасов.

Статья опубликована в номере 238 (5279) от 21 декабря 2016 года
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