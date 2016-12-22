Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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21.12.2016
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№238 (5279) |
Четвёртая полоса
Лесные вести
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Для пользы дела

Знания о работе ЕГАИС необходимы и лесопользователям, и проверяющим
Для пользы дела

Министерство лесного хозяйства организовало и провело семинар для повышения квалификации сотрудников государственной сферы и лесничеств по работе с единой государственной автоматизированной информационной системой учета древесины и сделок с ней.

Система ЕГАИС разработана несколько лет назад в соответствии с Федеральным законом №415-ФЗ для контроля за деятельностью лесопользователей и предотвращения незаконного оборота древесины.

Повышение квалификации, информированность по работе с системой – важная составляющая всего, что связано с оборотом древесины. В работе семинара приняли участие не только сотрудники лесничеств, но и представители правоохранительной и природоохранной сферы, работающие на территории Рязанской области, руководители подведомственных учреждений и арендаторы лесных участков, занимающиеся заготовкой древесины.

На открытии семинара выступил заместитель министра лесного хозяйства Игорь Тишин. Он отметил, что в соответствии с Лесным кодексом древесина отнесена к товарной продукции и подлежит обязательному учету и маркировке. Незаконный оборот древесины отрицательным образом отражается на экологической, социальной и экономической ситуации. Борьба с незаконным оборотом древесины осуществляется комплексом мероприятий, включающих в себя тесное межведомственное взаимодействие с правоохранительными органами, прокуратурой, а также с помощью использования единой государственной автоматизированной информационной системой учета древесины.

– В семинаре приняли участие более 50 специалистов. Полученные знания позволят участникам семинара эффективно использовать возможности системы ЕГАИС, повысить уровень и качество проводимых контрольных мероприятий, – сказал Игорь Тишин.

Рязанский межрайонный природоохранный прокурор Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры Алексей Секин добавил, что совершенствование методов контроля необходимо. В Рязанской области экологические преступления являются латентными. «Мы должны навести порядок в лесу и во всем, что с ним связано», – подчеркнул Алексей Секин.

Основными докладчиками на семинаре выступили проректор по учебно-методической работе Всероссийского института повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства Ирина Вуколова и заведующая кафедрой экологии, лесоводства и современных технологий в лесном хозяйстве ВИПКЛХ Маргарита Стрелкова.

– Мы рады, что министерством лесного хозяйства области создана такая площадка – информационно-аналитический центр «Рязанский лес», и удалось выстроить на региональном уровне межведомственный диалог со всеми заинтересованными сторонами, – отметила Ирина Вуколова.

В ходе семинара были рассмотрены теоретические и практические вопросы реализации положений Федерального закона 415-ФЗ, в том числе порядок внесения информации в ЕГАИС, а также практика по административным делам.

Участники семинара задавали вопросы, приводили конкретные примеры и выясняли, как действовать в ситуациях, которые возникают в ходе работы.

Напоминаем, что в ЕГАИС учитывается полная информация о движении древесины на каждом ее этапе – от заготовки до оформления сделок. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны представлять в уполномоченные органы декларацию о заключенных сделках в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора, информацию об изменениях или прекращении действий договора на отчуждение древесины.

По мнению организаторов семинара, практика последних лет показывает высокую эффективность подобных обучающих мероприятий, проводимых с сотрудниками и специалистами лесного хозяйства региона, а также контролирующих органов. Это позволяет быстрее и эффективнее освоить новую для лесничеств сферу деятельности – работу со сложными информационными системами.

По окончании семинара участникам были вручены сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации по работе с единой государственной автоматизированной информационной системой учета древесины и сделок с ней.

Статья опубликована в номере 238 (5279) от 21 декабря 2016 года
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