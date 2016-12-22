Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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21.12.2016
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№238 (5279) |
Четвёртая полоса
Лесные вести
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Черные дни для «черных лесорубов»

Они настанут, когда Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура внедрит новые технологии
Черные дни для «черных лесорубов»

Сотрудники надзорного органа будут использовать научную разработку Поволжского государственного технологического университета по ДНК-идентификации древесины. Об особенностях метода корреспонденту «РВ» рассказала старший помощник Рязанского межрайонного природоохранного прокурора Ирина Артюшатская:

– Использование этого ноу-хау позволит без труда доказать незаконные порубки, что для Рязанской области является, к сожалению, нередким явлением, несмотря на то что за рубку деревьев без разрешительных документов статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность. Санкции по данной статье серьезные: наказание в виде штрафа в размере до трех миллионов рублей, в размере заработной платы и до лишения свободы от четырех до пяти лет, и даже 7 лет, и штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

– В новостях о работе лесной отрасли по стране сообщения о «черных лесорубах» появляются нередко. Какова статистика по Рязанской области?

– Анализ подобных преступлений, которые относятся к разряду экологических, показывает, что за 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года наблюдается увеличение числа возбужденных уголовных дел по экологическим составам преступления (ст.ст. 256, 258, 260 УК РФ). Однако увеличилось и число приостановленных дел.

– С чем это связано?

– Расследование уголовных дел приостанавливается, в основном, за розыском лиц, совершивших преступление. Проще говоря, незаконная порубка есть, а тех, кто ее совершил, найти не могут.

На проведенном 30 ноября 2016 г. в Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуре заседании межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции в сфере охраны окружающей среды и природопользования на территории Рязанской области с участием сотрудников УФСБ России по Рязанской области, УЭБиПК УМВД России по Рязанской области, Контрольно-счетной палаты Рязанской области, на которое также были приглашены сотрудники минлеса Рязанской области, ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Рязанской области», специалистами было озвучено, что, как правило, недалеко от лесных участков, где наиболее часто выявляются места незаконных порубок, имеются пилорамы, на которых, скорее всего, и распиливается незаконно заготовленная древесина. При этом, если преступников не удается поймать «с поличным», очень трудно потом раскрыть такое преступление, ведь на пилораму поступает древесина также и на законных основаниях, с соответствующими сопроводительными документами.

Это же актуально и для «свежих» деревянных построек, небольших производств по изготовлению деревянных изделий.

– Как в выявлении преступников могут помочь новые технологии?

– Каждое дерево в лесу, так же, как человек или животное, имеет свою уникальную ДНК. Благодаря этой особенности можно составить «генетический паспорт» любого растения с помощью ДНК-анализа. Технология, о которой мы говорим, позволит эффективно, экономно, за короткий срок идентифицировать любые сортименты (фрагменты) древесины и идентифицировать незаконно срубленную древесину.

Новая технология была опробована в Республике Марий Эл при идентификации сортиментов древесины, заготовленной в результате незаконных рубок, и получила высокие оценки у специалистов. ДНК-идентификации сортиментов древесины с успехом применяют в Российском центре защиты леса.

– Существуют ли регламенты проведения экспертиз?

– Регламентом выполнения работ определен порядок, сроки, методы и последовательность выполнения работ в лаборатории молекулярно-генетических исследований Центра коллективного пользования «Экология, биотехнология и процессы получения экологически чистых энергоносителей» ПГТУ. Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой на этот счет в конце ноября было проведено заседание межведомственной рабочей группы, во время которого представители органов предварительного расследования и дознания, других заинтересованных ведомств ознакомились с новыми технологиями. По результатам проведенного совещания министерству лесного хозяйства Рязанской области было поручено направить предложения в ФБУ «Российский центр защиты леса» об увеличении банка данных ДНК древесины на территории Рязанской области и адаптации методики определения ДНК древесины применительно к Рязанской области до конца января 2017 года. Планируется также до конца февраля 2017 года провести семинарские (обучающие) занятия по применению методики определения ДНК древесины с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области и отделов полиции тех районов, на территории которых совершается наибольшее количество преступлений в сфере лесопользования, а это Кадомский, Ермишинский и Шацкий районы области.

Считаю, что применение технологии определения ДНК древесины поможет значительно увеличить раскрываемость таких преступлений, ведь фактически теперь можно определить, из какого дерева изготовлена табуретка.

Статья опубликована в номере 238 (5279) от 21 декабря 2016 года
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