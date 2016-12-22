Итоги года подведены. Впереди – новые цели

Под занавес уходящего года принято подводить итоги в каждой отрасли. Лесной комплекс Рязанской области исключением не является

О том, что удалось выполнить из запланированного и какие направления станут приоритетными в преддверии Года экологии, ведущей регионального выпуска «Российские лесные вести» рассказал министр природопользования Рязанской области Сергей Карабасов:

– В сентябре этого года правительством области принято решение о присоединении министерства природопользования и экологии Рязанской области к министерству лесного хозяйства. Как будет строиться работа нового министерства?

– Работа министерства будет строиться по трем направлениям: охрана окружающей среды и природопользование, лесное хозяйство и осуществление государственного экологического надзора. Для реализации последнего направления в рамках министерства будет создано отдельное управление.

Все задачи, которые стояли перед реорганизованными министерствами, будут в полном объеме решаться в рамках объединенной структуры.

– В 2016 году вы курировали лесную отрасль. Какой объем работ удалось выполнить в текущем году в регионе по воспроизводству лесов?

– В течение 2016 года в Рязанской области выполнено искусственное лесовосстановление на площади 3716,6 гектара. Это общие результаты осеннего и весеннего сезонов. Как полагается, по итогам этой работы была проведена инвентаризация. Приживаемость лесных культур, заложенных весной 2016 года, составила 82%. Приживаемость лесных культур, заложенных осенью 2015 года, составила 66%. С перевыполнением плана проведена работа по дополнению лесных культур и агротехническому уходу, а также подготовка почвы под следующие посадки.

– В пожароопасный сезон текущего года в лесном фонде области не произошло ни одного пожара. На ваш взгляд, в каком направлении необходимо развиваться, чтобы «планка» оставалась такой же высокой?

– Прежде всего, необходимо объединить все усилия, сформировать систему из всех структур, задействованных в предупреждении и тушении природных пожаров. Это и лесопожарные формирования министерства, и пожарные части МЧС, и администрации муниципальных образований.

Немалое значение имеет своевременное проведение профилактических мероприятий, в первую очередь, в лесных массивах, примыкающих к социально значимым объектам. В 2017 году на территории лесного фонда будет создано дополнительно более 1 тысячи новых минерализованных полос и проведен уход за существующими полосами почти на 9 тыс. км, отремонтировано 130 км дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров.

Всем известно, что более 90 процентов лесных пожаров возникает по вине граждан. Чтобы предотвратить беду, достаточно выполнять элементарные правила поведения в лесу.

Проводимая работа по предотвращению лесных пожаров – тема отдельного большого материала. Здесь надо отметить хорошую организацию работы ГБУ «Пожлес», наличие камер слежения за пожарной обстановкой на вышках сотовой связи (в этом году была успешно проведена большая работа по модернизации этой аппаратуры). И главное – в службе работают неравнодушные к своей работе люди.

– Кадровому вопросу в отрасли уделяется большое внимание. Выпускники направления «лесное дело» РГАТУ приходят в лесную отрасль. Удалось ли в этом году увеличить заработную плату лесничих и их помощников, а также по отрасли в целом?

– У нас существует большая кадровая потребность в сфере лесного хозяйства. Сравнительно недавно кадровой службой министерства был проведен статистический анализ потребности в молодых специалистах в лесной отрасли. Цифры говорят сами за себя: кадровая потребность государственного сектора в перспективе на пять лет – 298 человек (более 50% работающих сотрудников лесничеств – это сотрудники пенсионного или предпенсионного возраста).

Что касается заработной платы, то в 2016 году средняя зарплата работников лесничеств сохранилась на уровне 2015 года (17 тыс. руб.) Источником выплаты заработной платы работникам лесничеств является субвенция из федерального бюджета. В условиях существенного сокращения в 2016 году объема субвенций из федерального бюджета на исполнение переданных полномочий в области лесных отношений, удержание зарплаты на стабильном уровне можно считать достижением.

– В текущем году два лесных бизнес-проекта, реализуемые в нашем регионе, отстаивали право на «приоритетность». Получили они одобрение, какие показатели брались во внимание?

– С 1 января 2017 года планируется передача Сасовского и Можарского лесничеств под реализацию инвестиционных проектов в области освоения лесов с участием двух предприятий – ООО «Топливные технологии» и ООО «Гранд».

Обе заявки согласованы Федеральным агентством лесного хозяйства и утверждены распоряжениями правительства области. Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации инвестиционный проект ООО «Топливные технологии» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов; инвестиционный проект ООО «Гранд» находится на рассмотрении для включения в перечень приоритетных.

Инвестиционный проект ООО «Топливные технологии» предполагает строительство высокотехнологичного комплекса лесопиления, производства топливных гранул и модернизацию производства древесных брикетов в Рязанской области. Проект предполагает объем инвестиций в размере 413,72 млн. рублей. Предусмотрены дополнительные обязательства по охране, защите и восстановлению лесов, а также создание около 170 рабочих мест.

Инвестиционный проект ООО «Гранд» предполагает строительство предприятия по глубокой переработке древесины на базе лесных хозяйств Рязанской области и рассчитан на объем инвестиций в размере 301,3 млн. рублей.

– Сергей Юрьевич, в сентябре в РГАТУ был открыт центр «Рязанский лес». Идея и реализация проекта получила у специалистов немало положительных отзывов. Работа по развитию центра будет продолжена в 2017 году?

– Безусловно, центр продолжит свою работу. Основная задача центра «Рязанский лес» – проведение научно-практических конференций и семинаров, «круглых столов» и мастер-классов с участием студентов, лесников и научных деятелей в области развития лесного хозяйства. Проект действительно дает положительные результаты. Недавно мы запустили масштабную программу профориентации молодежи и наставничества в лесной отрасли, которая включает в себя комплексную подготовку студентов технологического факультета направления «Лесное дело». Мы ставим перед собой не только задачу создания условий для комплектования лесной отрасли высококвалифицированными и мотивированными специалистами. Программа включает в себя три этапа: первый предусматривает серию «круглых столов» с приглашением крупных специалистов-практиков лесохозяйственной отрасли, следующий этап программы – посещение студентами лесохозяйственных предприятий области с целью закрепления теоретических знаний, полученных во время обучения в вузе. Третьим этапом программы станет проведение учебных и производственных практик на предприятиях лесопромышленного комплекса. Мы находимся на реализации второго этапа.

– Наступающий год объявлен в России Годом экологии. В его преддверии хотелось бы спросить о связанных с этим планах министерства природопользования Рязанской области.

– Проведение Года экологии – повод еще раз привлечь внимание общества к экологическим вопросам в России, к сохранению биологического разнообразия и обеспечению экологической безопасности.

Распоряжением регионального правительства в Рязанской области создана рабочая группа по подготовке и проведению Года экологии, составлен план мероприятий.

Торжественное открытие Года экологии в Рязанской области состоится в январе 2017 года.

В реализации планов примут участие муниципальные образования, органы местного самоуправления, предприятия и организации различных форм собственности, граждане. В планах работы – мероприятия в сферах обращения с отходами, защиты водных и лесных ресурсов, экологического просвещения.

Предусмотрены работы по ликвидации несанкционированных свалок бытового мусора, проведение работ по реабилитации и благоустройству водоемов, по лесовосстановлению и созданию вокруг Рязани «зеленого пояса». Мы будем работать в тесном контакте с предприятиями и учреждениями региона.

Экологические акции будут проводиться во всех муниципальных образованиях. Летом 2017 года планируется проведение масштабного экологического фестиваля «Экофест-2017».

– Сергей Юрьевич, хочу пожелать вам успехов в решении поставленных задач.

– Благодарю, в свою очередь хотелось бы поздравить всех жителей Рязани и Рязанской области с наступающим Новым годом! Пусть год наступающий будет наполнен приятными событиями, добрыми новостями и выдающимися успехами! Мира и счастья, здоровья, стабильности и благополучия вам и вашим близким!