Областная общественно-политическая газета
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Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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21.12.2016
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№238 (5279) |
Третья полоса
Лесные вести
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Ель, моя ель…

Ель, моя ель…

В преддверии новогодних праздников все мы задумываемся об установке новогодней елки, а лесничие – об охране молодых лесов от незаконной рубки. Это ведь в незапамятные времена можно было пойти в лес и срубить так срубить. Елка должна была быть непременно пушистой и упираться верхушкой в потолок…

В наши дни устанавливать натуральную ель или сосну предпочитают далеко не в каждом доме, да и на городских и сельских площадях натуральное новогоднее дерево встретишь уже не часто.

Например, в Рязани в преддверии 2017 года установлено более 30 новогодних елей, и в подавляющем большинстве эти ели – искусственные. Специалисты служб благоустройства пояснили: такой подход к украшению городских площадей оправдан и экономически (одной ели может хватить на долгие годы), и с точки зрения лесосбережения. Новогодние деревья уже установлены в областном центре практически повсеместно.

И все же тема актуальности не теряет. Ежегодно лесная охрана совместно с УМВД России по Рязанской области проводит спец­мероприятия по предотвращению незаконных рубок молодых хвойных деревьев. Ведется усиленное патрулирование хвойных молодняков сводными экипажами лесников и полицейских (не менее трех раз в день), размещаются совместные стационарные и передвижные посты на автодорогах, проверяющие законность рубки перевозимых новогодних деревьев.

Судя по всему, покупка ели обойдется гораздо дешевле срубленной самостоятельно. Заготовка деревьев к Новому году гражданами для собственных нужд запрещена и попадает в категорию незаконной рубки. К браконьерам будут применяться предусмотренные законодательством меры.

Юридическим лицам выписывают штрафы размером от 200 до 300 тыс. рублей, а гражданам – от 3 до 4 тыс. рублей. Причем оплата штрафа не освобождает от возмещения ущерба, а он составляет порядка 2–5 тыс. рублей за 1 дерево. Простой арифметический подсчет показывает, что незаконно срубленное новогоднее дерево обойдется как минимум в 5–6 тыс. рублей.

Специалисты объясняют, что уже два незаконно срубленных дерева переводят нарушение в разряд уголовной ответственности, и статья 260 УК РФ предусматривает несколько видов наказаний, среди которых – лишение свободы.

В соответствии с действующим законодательством для осуществления деятельности по заготовке деревьев необходимо заключить договор аренды лесного участка либо договор купли-продажи лесных насаждений.

В начале ноября 2016 года на официальном сайте Федерального агентства лесного хозяйства была размещена информация о проведении аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для заготовки елей для новогодних праздников.

Рязанский предприниматель, выигравший аукцион, заключил договор, и уже в ближайшие дни рязанские ели и сосны поступят в продажу.

По итогам аукциона заготовкой занимается ООО «Лесовод». Заготовка деревьев хвойных пород проходит на территории Тумского лесничества. Представители только этой организации имеют право на заготовку деревьев хвойных пород на территории Рязанской области. При перевозке хвойного молодняка водитель или экспедитор обязаны иметь при себе сопроводительные документы установленного образца.

– Заготовка деревьев хвойных пород для новогодних праздников разрешается только организациям, имеющим законное право для этой деятельности, на специально отведенных лесных участках, где нет необходимости сохранять лесной подрост (квартальные просеки, противопожарные разрывы), – уточнил начальник отдела федерального государственного надзора министерства природопользования Сергей Ламеев.

В одном из недавних интервью руководитель Рослесхоза Иван Валентик сообщил, что в России скоро появятся елочные плантации.

Отечественные ели, сосны и пихты, которые поступят на рынок в предновогоднем сезоне, в большинстве выращены в естественных условиях. Как правило, это деревья, которые вырубаются в ходе работ по прореживанию и осветлению молодых лесов. Еще часть деревьев заготавливается при расчистке полос отчуждения линейных объектов – линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, трубопроводов и при расчистке противопожарных просек.

Всего, по данным Рослесхоза, в 2016 году в России планируется заготовить 54,5 тыс. новогодних деревьев, из них большая часть приходится на Новосибирскую область – здесь заготовят около 20 тыс. хвойных. На втором месте – Республика Мордовия (18,3 тыс. деревьев). В Республике Марий Эл предполагается заготовка 6,9 тыс. елей, в Псковской области – 6,3 тысячи новогодних деревьев.

Отпускные цены для предпринимателей на государственных елочных аукционах начинаются примерно от 100 рублей за елку (в разных субъектах РФ по-разному, где-то чуть больше, где-то чуть меньше). Окончательная цена будет зависеть от торговцев, которые ведут розничную торговлю и формируют цены.

В прошлом году в Рязани стоимость новогоднего дерева высотой от 1,5 метра разнилась от 200 до 350 рублей.

Мы задали рязанцам и гостям города вопрос: какое дерево (искусственное или натуральное) они предпочтут устанавливать к Новому году?

Вот некоторые ответы:

Анна Шитова, домохозяйка, г. Рязань:

– Наша семья любит лес и поддерживает все благие начинания по лесовосстановлению, но Новый год без натуральной ели для нашей семьи – не праздник. Так что мы ежегодно ходим перед Новым годом на елочный базар и покупаем одну или две елочки, которые соединяем потом вместе – получается дерево-сказка: сразу и настроение новогоднее, и праздником наполняются комнаты…

Илга Алунас, офисный работник, гость города:

– Мы второй год подряд приезжаем в Рязань на Рождество. У нас в Риге тоже наряжают ели. Натуральная ель – это дорого, мы ставим дома искусственную. А вообще, первая в Европе рождественская елка была установлена в нашем городе на главной рыночной площади в 1510 году. У нас даже возле Дома Черноголовых на мостовой вмонтирована малоприметная плита, которую пешеходы принимают за крышку обычного канализационного люка. На самом деле это памятник первой новогодней елке Европы.

Максим Тузов, восьмиклассник, Рязань:

– Я считаю, что натуральные ели и сосны должны расти в лесу. В нашей области лесных площадей немного. Мы об этом не раз говорили на занятиях кружка, где получаем дополнительные знания по географии, биологии и экологии. Недавно руководитель кружка рассказала, что скоро будут создаваться такие специальные плантации, где будут выращивать новогодние ели. А может, попросту запретить вырубку?

Анна Петровна Лычкина, пенсионерка:

– Я давно уже не ставлю дома елку. Мне достаточно веточки, так что я покупаю небольшой букетик из веток. И запах есть, и традиция «не обижена», и иголок после Нового года меньше приходится выметать.

Марина Савостина, продавец игрушек:

– Неважно, натуральное дерево мы установим или искусственное. Главное, чтобы в душе был праздник! Так что пусть будет весело в новогоднюю ночь, не блекнут надежды на лучшее. Пусть будет мир, здоровье, счастье в семьях и удача в делах!

Статья опубликована в номере 238 (5279) от 21 декабря 2016 года
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