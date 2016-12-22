Интернет – здравоохранению

О повышении доступности медпомощи шла речь на заседании правительства области

Состоялось заседание правительства Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев.

В работе заседания участвовали главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Владимир Сарафанов, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, руководители территориальных органов федеральных органов власти, правительства Рязанской области, региональных министерств и ведомств, администрации Рязани.

В начале заседания губернатор Олег Ковалев вручил удостоверение Игорю Авдееву, который назначен на должность министра промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области (ранее он возглавлял министерство природопользования и экологии области).

Губернатор отметил, что развитию промышленного комплекса придается большое значение, на федеральном и региональном уровне созданы фонды, позволяющие оказывать необходимую поддержку предприятиям в модернизации производства, реализации перспективных проектов. Одной из важнейших задач Олег Ковалев назвал активизацию работы по обеспечению сельских учреждений здравоохранения, малых населенных пунктов услугами Интернета. «Это очень важно и позволяет повысить доступность медпомощи для жителей отдаленных населенных пунктов, в целом более эффективно развиваться территориям», – подчеркнул Олег Ковалев. Губернатор обратил также внимание на необходимость создания устойчивой мобильной связи на всей протяженности опорной сети автомобильных дорог в регионе, что является значимым в работе по повышению безопасности дорожного движения.

На заседании были рассмотрены изменения в госпрограмму «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015-2020 годах» в 2016 году. В частности, увеличено финансирование на строительство ряда социальных объектов. Увеличены расходы на территориальную программу ОМС за счет поступивших дополнительных федеральных трансфертов на оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медпомощи. Кроме того, принятые на заседании изменения касались приведения некоторых нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством.