Интернет – здравоохранению

Областная общественно-политическая газета
19:47 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее Рязанская облдума завершила осеннюю сессию Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства В Рязани сгорел автомобиль Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина В Рязани отметили День энергетика В Рязани для «Театральной России» ищут новое место В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеРязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города
Главная страница / Новости Рязани и области
21.12.2016
Просмотров: 168
№238 (5279) |
Вторая полоса
Общество
Версия для печати

Интернет – здравоохранению

О повышении доступности медпомощи шла речь на заседании правительства области

Состоялось заседание правительства Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев.

В работе заседания участвовали главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Владимир Сарафанов, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, руководители территориальных органов федеральных органов власти, правительства Рязанской области, региональных министерств и ведомств, администрации Рязани.

В начале заседания губернатор Олег Ковалев вручил удостоверение Игорю Авдееву, который назначен на должность министра промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области (ранее он возглавлял министерство природопользования и экологии области).

Губернатор отметил, что развитию промышленного комплекса придается большое значение, на федеральном и региональном уровне созданы фонды, позволяющие оказывать необходимую поддержку предприятиям в модернизации производства, реализации перспективных проектов. Одной из важнейших задач Олег Ковалев назвал активизацию работы по обеспечению сельских учреждений здравоохранения, малых населенных пунктов услугами Интернета. «Это очень важно и позволяет повысить доступность медпомощи для жителей отдаленных населенных пунктов, в целом более эффективно развиваться территориям», – подчеркнул Олег Ковалев. Губернатор обратил также внимание на необходимость создания устойчивой мобильной связи на всей протяженности опорной сети автомобильных дорог в регионе, что является значимым в работе по повышению безопасности дорожного движения.

На заседании были рассмотрены изменения в госпрограмму «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015-2020 годах» в 2016 году. В частности, увеличено финансирование на строительство ряда социальных объектов. Увеличены расходы на территориальную программу ОМС за счет поступивших дополнительных федеральных трансфертов на оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медпомощи. Кроме того, принятые на заседании изменения касались приведения некоторых нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством.

Статья опубликована в номере 238 (5279) от 21 декабря 2016 года
Вести районов
Поручение губернатора
Губернатор Олег Ковалев в ходе заседания правительства области поручил обеспечить строгий контроль за ситуацией с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в регионе.
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
От идей к делу
Сфера бизнеса становится все привлекательнее для молодежи
Елена Серебрякова
Общество
Будем служить России
В Рязани подвели итоги работы Центра военно-патриотического воспитания
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
Общество
Позитивная оценка
Рязанская область сохранила «стабильный» уровень в рейтинге Fitch Ratings
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Новые рабочие места субсидируются
Только в том случае, если сохраняются в течение 3 лет
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Системная работа
Позволит отвлечь молодежь от наркотиков
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Сельской культуре помогут рублем
Рязанцы обсудили в Госдуме меры поддержки местных ДК
Общество
Качество и долговечность
Названы главные приоритеты дорожно-ремонтной кампании будущего года
Светлана Максимова
Лесные вести
Итоги года подведены. Впереди – новые цели
Под занавес уходящего года принято подводить итоги в каждой отрасли. Лесной комплекс Рязанской области исключением не является
Лада Петрова
Лесные вести
Лесопереработчики знакомят студентов с производством
Будущие инженеры лесного хозяйства посещают лучшие предприятия отрасли
Лада Петрова
Лесные вести
Для пользы дела
Знания о работе ЕГАИС необходимы и лесопользователям, и проверяющим
Лада Петрова
Лесные вести
Черные дни для «черных лесорубов»
Они настанут, когда Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура внедрит новые технологии
Лада Петрова
Культура
Умелые руки. Добрые сердца
Рязанцы внесли свою лепту в сказку на благотворительном «Душевном базаре» в Москве
Татьяна Клемешева
Авторская колонка
Протертые «боярышником»
Михаил Скрипников
Культура
Именитейший гражданин
Родовой герб семьи Карамзина и его письма к императору увидят рязанцы на выставке
Анна Добролежа
Культура
Китежград в театре
Шестой маскарад «Губернский бал» прошел в стиле «Чародеев»
Татьяна Клемешева
Общество
В Ульяновской области отметили юбилей великого историка
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru