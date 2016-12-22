Рязанская область сохранила «стабильный» уровень в рейтинге Fitch Ratings

Министерство экономического развития и торговли региона информирует, что 16 декабря агентство Fitch Ratings подтвердило Рязанской области долгосрочные и краткосрочные рейтинги.

В частности, Рязанская область сохранила позиции в долгосрочном рейтинге дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «B+» со «стабильным» прогнозом. Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «B» и национальный долгосрочный рейтинг «A(rus)», прогноз – «стабильный». Одновременно агентство подтвердило рейтинги находящихся в обращении на внутреннем рынке приоритетных необеспеченных облигаций области на уровнях «B+» и «A(rus)». В Рязанской области ведется активная работа по формированию благоприятного инвестиционного климата и поддержке предпринимательства, в том числе по снятию административных барьеров и снижению сроков рассмотрения вопросов, связанных с малым и средним бизнесом. Позитивная оценка рейтингового агентства расширяет возможности региона для привлечения инвестиций, позволяет укрепить позиции области в создании положительного экономического имиджа.