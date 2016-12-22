Новые рабочие места субсидируются

Только в том случае, если сохраняются в течение 3 лет

Министерство труда и занятости населения Рязанской области информирует о том, что состоялось заседание комиссии по предоставлению субсидий представителям малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с созданием рабочих мест для трудоустройства безработных граждан. Его провела министр Юлия Рокотянская.

В мероприятии приняли участие представители областных министерств, Федеральной налоговой службы по региону, областного отделения Пенсионного фонда России, областного фонда поддержки малого предпринимательства, ряда общественных организаций, предприниматели из различных муниципальных образований региона.

Субсидии малому и среднему бизнесу на создание дополнительных рабочих мест предоставляются в рамках государственной программы региона «О развитии сферы занятости на 2015 – 2017 годы». Они направляются на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения новых рабочих мест. Сумма возмещения затрат составляет не более 117,6 тыс. руб. за одно место. При этом одним из условий предоставления субсидии является сохранение нового рабочего места в течение не менее 3 лет.

В ходе заседания комиссия одобрила заявки от работодателей на создание дополнительных рабочих мест в таких сферах, как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, сфера услуг, торговля и другие.