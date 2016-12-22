Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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21.12.2016
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№238 (5279) |
Вторая полоса
Общество
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Системная работа

Позволит отвлечь молодежь от наркотиков

Об этом шла речь на заседании антинаркотической комиссии Рязанской области, которое провел заместитель председателя регионального правительства Алексей Тюменев.

В ходе заседания были рассмотрены предварительные результаты работы по противодействию незаконному распространению наркотиков в этом году и определены приоритетные направления на перспективу. Речь также шла о роли общественных организаций и волонтерских отрядов в реализации государственной антинаркотической политики в Рязанской области.

На заседании было отмечено, что комиссией осуществляется постоянный анализ предпринимаемых в регионе мер для повышения эффективности антинаркотической деятельности. За 10 месяцев пресечено более 1 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изъято более 200 кг наркотических и психотропных веществ, в том числе 30 кг – синтетических. «Необходимо и в дальнейшем максимально использовать все ресурсы для противодействия контрабанде всех видов синтетических наркотиков, распространению их через Интернет с тем, чтобы не допустить роста наркомании, прежде всего в подростковой и студенческой среде», – сказал Алексей Тюменев.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Алексей Тюменев обратил внимание на необходимость совершенствования системы раннего выявления наркопотребителей и их реабилитации, пропаганды здорового образа жизни, в том числе в образовательных учреждениях. По его словам, с целью противодействия распространению наркотиков среди несовершеннолетних должны быть определены дополнительные меры, которые позволят повысить эффективность профилактической работы, к которой необходимо активно привлекать общественные молодежные организации и волонтерское движение. «Системная и разносторонняя работа с молодежью остается одной из важнейших. Наша задача – привлечь как можно больше детей и подростков к общественно полезной деятельности: участию в социально значимых проектах, молодежных военно-патриотических акциях, в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, организовать их досуг так, чтобы они с пользой и для себя и для общества проводили время, – подчеркнул Алексей Тюменев. – Это требует дальнейшего укрепления межведомственного взаимодействия, активной позиции всех уровней власти региона, правоохранительной системы и общественных о­бъединений».

Статья опубликована в номере 238 (5279) от 21 декабря 2016 года
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