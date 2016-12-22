Качество и долговечность

Названы главные приоритеты дорожно-ремонтной кампании будущего года

Рязанская общественность подвела итоги кампании 2016 года по контролю за ремонтом автомобильных дорог. За «круглым столом» в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» собрались жители областного центра, депутаты областной и Рязанской городской Дум, представители подрядных организаций, выполнявших в этом году ремонтные работы, рязанского муниципального предприятия «Дирекция благоустройства города», министр транспорта и автомобильных дорог региона Андрей Савичев.

Руководитель партийного проекта общественного контроля за дорогами Виталий Крючков сообщил, что в течение ремонтного сезона рабочая группа проекта обследовала более 140 объектов, расположенных на всей территории области, совершила более 250 выездов. При этом в муниципалитетах области контроль за ремонтом дополнительно вели рабочие группы, сформированные на местах.

– Объемы выполнявшихся работ были разные – от комплексного капитального, с обустройством освещения, установкой бордюров и ограждения, до текущего, – пояснил Виталий Крючков.

Запланированные на 2016 год дорожно-ремонтные работы выполнены практически полностью, на некоторых объектах завершается установка освещения. Рабочая группа сформировала перечень замечаний, которые были переданы в профильное министерство региона, для того чтобы не допустить их в ремонтной кампании будущего года. Замечания касались в том числе составления дефектных ведомостей, проектной документации.

Андрей Савичев подчеркнул, что в 2016 году на приведение в порядок дорог области был выделен беспрецедентный объем финансирования, только на ремонт дорог областного центра потрачено около 600 миллионов рублей.

– В 2017 году работы на дорогах Рязани будут продолжены, предполагаемый объем средств не уменьшится, есть вероятность, что за два-три года дороги областного центра будут приведены в нормативное состояние, – сказал министр.

Андрей Савичев отметил важность комплексного подхода к ремонту, когда обновляется не только дорожное полотно, но и ведется благоустройство тротуаров, устанавливается освещение, ограждения, наносится новая дорожная разметка. Министр пояснил общественникам этапы, предшествующие проектированию ремонтных работ. Первый – проведение диагностики дорожного участка, этим занимается лаборатория областного минтранса. Как только сойдет снег, лаборатория отправится по дорогам региона, на основе объезда будут подготовлены заключение и конкретные предложения о том, какие виды работ будут включены в программу 2017 года.

– С этого года при проектировании мы уделяли особое внимание применению новых технологий при ремонте дорог. Качество и долговечность, снижение эксплуатационных затрат – основные приоритеты, – пояснил Андрей Савичев.

Министр добавил, что в будущем году продолжится применение полимерно-битумных вяжущих материалов в дорожном строительстве.

Что касается качества проектной документации, то Андрей Савичев сообщил общественникам, что министерство с позиции заказчика в целом удовлетворено проектированием, не считая некоторых «шероховатостей», которые своевременно корректируются. Борьба за объемы проектирования на торгах, по словам министра, ведется «нешуточная», конкуренцию составляют проектировщики из разных регионов России, побеждают достойные.

– Требования к проектной документации были и остаются очень высокими, и одним из требований к проектировщикам будет применение инноваций, – отметил руководитель министерства.