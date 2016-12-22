Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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21.12.2016
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№238 (5279) |
Первая полоса
Общество
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От идей к делу

Сфера бизнеса становится все привлекательнее для молодежи
Автор фото: Дмитрий Осинин. На фото: Татьяна Кахутина, Иван Рыжкин, Людмила Алимкина – молодые предприниматели
Фото: Дмитрий Осинин.
На снимке: Татьяна Кахутина, Иван Рыжкин, Людмила Алимкина – молодые предприниматели

В Рязани завершилось обучение десятого набора в Школе молодежного предпринимательства. Проект реализуется у нас в регионе с 2014 года в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель» при поддержке министерства экономического развития и торговли области. За это время обучение прошли более 500 человек, половина из них стали предпринимателями.

В нынешнем году участие в бесплатном образовательном проекте приняли 30 человек из Рязани очно и 78 – дистанционно из 18 районов области. Это молодые люди от 18 до 30 лет, у которых есть бизнес-идея либо уже действующий до года бизнес.

Успеть за 72 часа

Руководитель программы «Ты – предприниматель» Екатерина Гераскина рассказала, что в этом году формат образовательной программы Школы молодежного предпринимательства был немного изменен. Курс сделали более краткосрочным, уместив в 72 часа, но более интенсивным и практикоориентированным.

– Самая важная задача нашей школы – дать участникам развить свои идеи, укрепить желание создать свой бизнес, если они его еще не начали, – отметила Екатерина. – В рамках обучения эксперты и опытные предприниматели ищут потенциальных бизнес-партнеров или идеи для инвестирования, а обучающиеся получают советы и рекомендации по развитию бизнеса от наставников.

От вязаных носков до цеха копченостей

По словам экспертов, в этом наборе было много проектов, направленных на профориентацию, на развитие территорий, производство товаров и продуктов.

Например, Иван Рыжкин решил сам заняться хлебопечением после того, как столкнулся с проблемой поиска качественного хлеба в Рязани. Вместе с супругой он начал печь бездрожжевой хлеб на закваске из биомуки по технологии XIX века. Сначала попробовали для себя, а потом появились и первые клиенты, и точки сбыта.

– Я даже ушел с основной работы, чтобы полностью погрузиться в развитие своего дела, – рассказал Иван. – Школа молодого предпринимателя помогла мне стать коммуникабельнее, услышать мнение других людей о моем проекте, получить новые знания. Я четко понял, в каком направлении нужно двигаться дальше.

Валентина Кунтикова из поселка Милославское пришла в школу с проектом «Уютный дом». Девушка с детства любила вязать крючком, и теперь это увлечение переросло в бизнес-идею. Валентина вяжет все: носки, варежки, шапки, шарфы, платья, кофты, купальники, чехлы для телефона… Но делает это только для родных и знакомых.

– Мне не хватало знаний по маркетингу и уверенности в том, что мое хобби может быть интересно многим клиентам и приносить прибыль, – рассказывает Валентина. – По профессии я юрист, а вязать могу дома после работы. Для начала попробую реализовывать свою продукцию через социальные сети, чтобы расширить клиентскую базу.

Проблемы с реализацией сейчас решает для себя и Александр Лозовой из г. Рыбное. Три месяца назад он открыл домашний мини-цех по производству копченых рыбных и мясных изделий. Рецепты разрабатывали всей семьей, продукцию пробовали сами, проводили дегустации, интересовались мнением людей.

– Мы ведем свое домашнее хозяйство, мясо имеется свое, качественное и экологически чистое. Рыбу покупаем. Есть помещение для мини-цеха, специальное оборудование для копчения продукции. Самое сложное – это выйти на рынок, ведь там много конкурентов, – делится молодой предприниматель. – Но мы хотим завоевать доверие покупателей качеством нашего товара, за которое ручаемся.

Обучение в школе молодого предпринимателя, по словам Александра, очень помогает тем, кто хочет открыть свое дело, но не знает, с чего начать.

Учиться всегда

Некоторые эксперты являются выпускниками Школы молодежного предпринимательства. Одна из них – руководитель танцевальной студии «ART-RISE» Анастасия Сафонова. В 2012 году она окончила эту школу, а сегодня уже сама оценивает проекты начинающих предпринимателей.

На днях в Рязани состоялась итоговая конференция программы «Ты – предприниматель». Свои мастер-классы на актуальные темы для молодых предпринимателей провели лучшие федеральные тренеры. Эксперт Сергей Ремезов, директор онлайн-сервиса для ведения бухгалтерии «Мое дело», рассказал историю успеха компании и как стать лидерами рынка в сегменте интернет-бухгалтерии. Дамир Халилов на площадке «SMM-технологии в микро-бизнесе» поведал, что значат эти технологии и как с их помощью завоевать потребительский рынок. На площадке «Бизнес-приговор» идеи предпринимателей проверили на прочность.

– Такие встречи и курсы помогают завести новые контакты, найти свежие идеи и научиться продвигать свой бизнес в Интернете, что в современном мире очень важно, – считает молодой предприниматель Елена Конькова.

Статья опубликована в номере 238 (5279) от 21 декабря 2016 года
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