Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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21.12.2016
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№238 (5279) |
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Общество
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Будем служить России

В Рязани подвели итоги работы Центра военно-патриотического воспитания
Автор фото: Александр Королев | Будем служить России
Фото: Александр Королев.

Центр в уходящем году работал по двум направлениям. В школе «Солдаты будущего» призывников обучали навыкам, необходимым для службы в армии, а в регионе проводили акции патриотической направленности, в которых за год приняли участие около 7,5 тысячи юношей и девушек.

В фойе Рязанской областной универсальной научной библиотеки за столиком уютно расположились учащиеся Рязанского железнодорожного колледжа и кадеты-пограничники 33-й рязанской школы вместе со своим руководителем, ветераном органов госбезопасности Виктором Липенковым. Виктор Федорович рассказывал будущим железнодорожникам, как на его воспитанниках появилась пограничная форма. Три года назад в школе был создан отряд кадетов, а поскольку выпускником школы является генерал-лейтенант ФСБ Олег Михайлович Дуканов, решили избрать пограничный профиль. Сейчас в школе уже 125 кадетов. Из двух кадетских выпусков 8 ребят поступили учиться в институт пограничных войск ФСБ России. Директор школы №33 Светлана Зарубина получила награду за организацию патриотического воспитания в школе от заместителя министра образования Рязанской области Александра Кирьянова.

На праздник, посвященный подведению итогов года, помимо юных пограничников школы №33, пригласили ребят из школ №№3, 13 и 65, а также учащихся автотранспортного техникума, политехнического и железнодорожного колледжей, колледжа электроники. Все они успешно обучались в школе «Солдаты будущего», созданной при Центре военно-патриотического воспитания четыре с половиной года назад.

В своем выступлении директор Центра военно-патриотического воспитания Сергей Рудь отметил, что в 2016 году в школе допризывной подготовки «Солдаты будущего» прошли обучение более 1200 учащихся старших классов школ и студентов учреждений среднего профессионального образования. Из них 80 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. В акциях и фестивалях центра в 2016 году приняли участие около 7,5 тысячи молодых рязанцев.

– В новом году мы хотим совершенствовать эту работу, – говорит Сергей Рудь. – На акции «День допризывника», которые по традиции проводятся в воинских частях Рязанского гарнизона весной и осенью, мы будем приглашать не только тех, кто призывается на службу в армию в текущем году, но и наших кадетов из школ, ребят из отрядов движения «Юнармия». Нужна и большая практическая направленность при посещении воинских частей. Как здорово, если ребята смогут побывать на учениях или поднимутся в воздух на Ил-76 вместе с десантниками!

Планов у Сергея Рудя много. Реализовать их всегда помогут министерство образования и министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, впрочем, как это всегда и было.

Статья опубликована в номере 238 (5279) от 21 декабря 2016 года
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