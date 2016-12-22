Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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21.12.2016
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№238 (5279) |
Первая полоса
Вести районов
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Вести районов

СОКОЛОВКА. Сотрудники рай­администрации и Центра поддержки предпринимательства выезжали в Заборьевское, Полянское и Турлатовское сельские поселения для мониторинга деятельности 29 зарегистрированных организаций, занимающихся переработкой древесины. По результатам проведенного мониторинга было выявлено, что фактическую деятельность осуществляют лишь 6 организаций, у 18 предприятий деятельность прекращена. Фактическое местонахождение остальных 5 организаций не установлено. Данный мониторинг деятельности организаций, занимающихся переработкой древесины, будет продолжен в других поселениях Рязанского района.

КАСИМОВ. Глава КФХ «Беркеево» Сергей Наумкин занимается выращиванием кроликов с 2011 года. В 2013 году начинающий фермер получил грант областного минсельхоза на развитие производства, приобрел племенное маточное поголовье кроликов и 100 клеток для содержания животных. За 5 лет на базе хозяйства удалось создать крупное производство. На сегодняшний день в КФХ свыше 13 тысяч кроликов.

РЯЖСК. В Ряжском дорожном техникуме имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова состоялась конференция по итогам производственной практики студентов. Ребята работали не только в Рязанской области, но и в других регионах, в частности на строительстве автомагистрали Москва – Санкт-Петербург. В числе участников конференции были заместитель министра образования области Владимир Усков, представители других министерств и ведомств, заместитель генерального директора ОАО «Рязаньавтодор» Геннадий Овечкин, начальник отдела управления автодороги Москва – Волгоград Владимир Сухин, руководитель общественной организации «Мобильные кадры страны» Владислав Шамин. Они подробно рассказали студентам о возможностях трудоустройства.

УХОЛОВО. В районе 18 квартир и домов, где живут неблагополучные семьи. Недавно газовое оборудование там было обследовано комиссией, созданной при райадминистрации. В 14 таких жилых помещениях выявлены нарушения: самовольный перенос газового оборудования, запущенное его состояние, другие – и составлены акты проверки, которые затем были переданы в специализированную газовую организацию. По состоянию на 12 декабря все выявленные нарушения были устранены.

Статья опубликована в номере 238 (5279) от 21 декабря 2016 года
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22 декабря 2016
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