В Рязани инспекторы ГИБДД рассказали родителям школьников о правилах безопасности дорожного движения в зимний период

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники рязанской Госавтоинспекции часто беседуют с родителями школьников на родительских собраниях в учебных заведениях. Взрослым напомнили о соблюдении правил перевозки детей в личном транспорте и порекомендовали быть внимательными и бдительными на дороге.

Зимой необходимо помнить, что кататься на лыжах, коньках, санках, играть в снежки нужно на закрытых площадках, где нет движения транспорта. Пересекать проезжую часть на лыжах и коньках нельзя. Если взрослый перевозит ребенка в санках, то при пересечении проезжей части, необходимо, чтобы ребенок он встал из санок и дорогу переходил пешком.

В Инспекторы обсудили с родителями темы использования световозвращающих элементов на одежде, рассказали о схемах безопасного маршрута.