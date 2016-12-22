В ДТП в Рязанской области погиб житель Воронежской области

Автоававрия с участием 4 автомобилей произошла вчера примерно в час дня в Ряжском районе на 314-ом километре дороги федерального значения Москва-Астрахань. Как сообщает сайт УМВД России по области, грузовой автомобиль «Скания» под управлением 51-летнего жителя Тамбовской области, выполняя обгон, двигавшегося в попутном направлении автомобиля «Рено» из Московской области, зацепил этот автомобиль. После этого легковой автомобиль столкнулся с двигавшимися во встречном направлении автомобилем «МАN» и «Жигулями» 9-ой модели.

В результате происшествия, от полученных травм скончался пассажир автомобиля «Рено» 28-летний житель Воронежской области, пассажирка этого авто госпитализирована с серьезными травмами.