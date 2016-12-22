Жителей Рязанской области обвинили в нарушении миграционного законодательства

Как сообщает сайт УМВД России по области, в Кораблинском районе и поселке Чучково возбудили уголовные дела в отношении хозяев «резиновых домов».

В ходе обхода населенных пунктов Кораблинского района участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками подразделения по вопросам миграции выявили, что 52-летняя жительница села Ерлино фиктивно поставила на учет по своему адресу двух иностранных граждан.

Аналогичное преступление было выявлено в рабочем поселке Чучково. Там 51-летняя местная жительница фиктивно поставила на учет у себя дома гражданку Республики Молдова.

В отношении хозяев «резиновых домов» возбуждены уголовные дела по ст.322.3 УК РФ. Злоумышленникам грозит внушительный штраф.