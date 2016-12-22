В Рязани полицейские по «горячим следам» раскрыли ограбление

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратилась 29-летняя жительница областного центра. Она сообщила, что в кафе у нее похитили дорогой смартфон. На место преступления выехали сотрудники полиции. Выяснилось, что в кафе женщина на пару минут оставила на столике свой сотовый телефон. Сидящий за соседним столиком мужчина воспользовался этой невнимательностью. Он незаметно забрал телефон и направился к выходу. В этот момент рязанка обнаружила, что телефон со стола исчез, и увидела уходящего злоумышленника. Поняв, что его заметили, злоумышленник пригрозил пострадавшей расправой и поспешил скрыться.

По описанию внешности сотрудники уголовного розыска узнали в злоумышленнике 27-летнего мужчину ранее судимого за кражу. Полицейские задержали злоумышленника, но телефона у него при себе не оказалось.

Задержанный был пьян и сообщил, что, убегая, потерял свою добычу, при этом он не сразу заметил пропажу. Полицейские нашли похищенный смартфон в снегу. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ.