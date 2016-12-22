Житель Рязани ограбил приятеля пока тот спал

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратился 28-летний житель областного центра. Он рассказал, что несколько месяцев назад купил для своей невесты золотое кольцо. Бракосочетание расстроилось и кольцо осталось у парня. Однако неожиданно украшение из дома пропало, мужчина осмотрел всю квартиру, но не нашел его.

Оперативники выяснили, что недавно пострадавший дома употреблял спиртное с тремя приятелями, но не рассчитал количество выпитого алкоголя и заснул. Когда же он проснулся, гости уже ушли. Опросив всех участников того застолья, полицейские установили, что украшение похитил 25-летний приятель пострадавшего. Злоумышленника разыскали.

Как пояснил задержанный, увидев, что хозяин дома крепко заснул, он решил похитить кольцо, а затем его продать. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.