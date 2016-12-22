В Рязани создают Народную футбольную лигу

Первые матчи будут сыграны в это воскресенье на стадионе в поселке Строитель

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта воскресенье, 25 декабря, на стадионе «Химик» в поселке Строитель в Рязани будут сыграны матчи регионального этапа Народной футбольной лиги.

Народная футбольная лига, где играют коллективы, составленные из футболистов-ветеранов старше 45 лет, была создана не так давно. В нынешнем году, в первом турнире, команда из Рязани стала пятой.

В этом сезоне организаторы изменили правила отбора участников – на финальный турнир сможет попасть лишь победитель регионального отбора. В Рязани участниками турнира станут четыре команды – «Ново-Рязанская ТЭЦ», «Ока», «Мечта» и «Энергетик». Победитель будет определен в ходе двухкругового турнира.

Начало воскресных матчей – в 10.00.

Стоит отметить, что победитель финального турнира получит очень солидный приз – гранд на строительство мини-футбольного стадиона. Финал должен пройти в мае в Москве.