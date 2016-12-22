За ночь с улиц города Рязани вывезли более 1500 кубометров снега

Как сообщает сайт администрации города, сегодня ночью от снега убирали проезжую часть на улицах Новоселов, Зубковой, Полонского, Свободы, Соборной, Ленина, площади Ленина, Первомайского проспекта. В уборке были задействованы 77 единиц техники. Всего было вывезено 1 553 кубометра снега.

Сегодня в очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов задействовано 5 тракторов, 4 погрузчика, 15 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.