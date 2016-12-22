Спортсмены из Рязанской области завоевали серебряные медали на чемпионате Европы по дзюдо «Золотая лига»

Как сообщает сайт правительства области, в соревнованиях, которые проходили в Грозном, приняли участие восемь мужских и восемь женских команд. Спортсмены из Рязанской области – Михаил Пуляев, Иван Нифонтов и Андрей Волков – выступали в составе команды клуба «Явара-Нева» (г. Санкт-Петербург). В ходе соревнований наиболее высокие результаты среди рязанцев показал Михаил Пуляев, одержав победу в четвертьфинале, полуфинале и финальном состязании. По итогам чемпионата команда заняла второе место. Спортсмены тренируются под руководством заслуженных тренеров России Андрея Попова, Дмитрия Сергеева и Олега Быстрова.