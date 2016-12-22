В Рязанской области ищут очевидцев ДТП

Устанавливаются очевидцы ДТП, которое произошло 20 декабря в Рязани напротив д.5 на улице Каширина. Здесь автомобиль ВАЗ-2107 темного цвета сбил 18-летнюю девушку-пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, личности водителя или транспортном средстве, обращаться по телефонам: (4912) 29-76-68, 29-95-86, 46-30-40 или по адресу: г.Рязань, ул.Лесная, д.28.