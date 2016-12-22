Повышение минимальной оплаты труда во внебюджетном секторе экономики Рязанской области составит 26,7% за год

Губернатор Олег Ковалев, председатель областного Союза организаций профсоюзов Инна Калашникова и президент Рязанской ассоциации экономического сотрудничества предприятий Владимир Кутенцын подписали трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате в Рязанской области на 2017 год.

Подписанный документ позволит с 1 января 2017 года повысить минимальный размер заработной платы сотрудникам внебюджетной сферы на 13,3% по отношению к действующему уровню. Соглашение также предусматривает повторное увеличение минимального размера зарплаты для этой категории работников с 1 июля будущего года. Таким образом, повышение регионального МРОТ во внебюджетном секторе экономики со второго полугодия 2017 года составит 26,7%.

– Это весомый показатель, повышение коснется значительной части жителей региона, занятых в организациях частного сектора, предприятиях малого и среднего бизнеса, – отметил Олег Ковалев.