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21.12.2016
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Общество
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Центр поддержки экспорта появится в следующем году в Рязанской области

Автор фото: Татьяна Железнова | Центр поддержки экспорта появится в следующем году в Рязанской области
Фото: Татьяна Железнова.

Об этом рассказала министр экономического развития и торговли региона Светлана Горячкина, вступая на региональном форуме «Интернационализация малого и среднего бизнеса – эффективность и конкурентоспособность».

Главная тематика форума – поддержка экспортно ориентированных предприятий региона. Обсуждение темы проходит в рязанском конгресс-отеле «Форум».

– Сейчас основная политика государства во внешней торговле – увеличить несырьевой экспорт в зарубежные страны. Наш форум направлен в первую очередь на такую целевую аудиторию, как субъекты малого и среднего бизнеса, потому что в них, как мы считаем, кроется очень большой пул наших возможностей по расширению и увеличению объема экспорта. Малый бизнес наиболее быстро приспосабливается к новым меняющимся условиям, и они могут занимать те ниши, которые сейчас освобождаются, – пояснила Светлана Горячкина.

Сегодня в Рязанской области около 250 предприятий, которые занимаются внешней торговлей – как экспортеров, так и импортеров. Среди малого и среднего бизнеса – 92 субъекта, поставляющих свой товар на экспорт. По словам Светланы Горячкиной, в этом году за первое полугодие экспорт поставок увеличился на 9,4 процента, география поставок увеличилась на 14 стран, и сегодня рязанские предприятия поставляют свою продукцию почти в сто стран мира.

В то же время выход на зарубежные рынки для бизнеса – процесс непростой, и государство уделяет особое внимание созданию различных инструментов и институтов поддержки. Происходит это и на уровне региона. В прошлом года в Рязанской области стал функционировать Региональный Интегрированный Центр, пришедший на замену созданному ранее Евро Инфо Консультационному Центру. В конце 2014 года правительством области было заключено соглашение с министерством экономического развития и торговли РФ по разработке и утверждению паспортов внешнеэкономической деятельности для предприятий. В 2015 году на федеральном уровне стартовал новый проект – открылся Российский экспортный центр. Участники форума узнали, что его «единое окно» в Рязанской области в виде регионального Центра поддержки экспорта появится в следующем году, 3 миллиона рублей на его открытие уже заложены в бюджете.

– Центр будет бесплатно оказывать малому и среднему бизнесу двенадцать видов услуг, начиная с консультаций и заканчивая сопровождением даже пост-экспортных контрактов, – сообщила Светлана Горячкина.

В рамках форума 19 и 20 декабря прошли семинары на площадках в Касимове, Скопине, Шилове, на которых предпринимателей области учили, каким образом закупать новые технологии и внедрять их, как повышать конкурентоспособность своего бизнеса, с чего начинать выход на зарубежные рынки. Заключительный, третий день в Рязани начался с итогового пленарного заседания, на котором выступили представители АО «Российский экспортный центр», Союза Инновационно-технологических центров России, Рязанской Торгово-промышленной палаты. Продолжится программа мастер-классами известных российских бизнес-тренеров: о том, как повысить эффективность бизнеса, расскажет Глеб Архангельский, а что такое нетворкинг и как наработать нужные связи, в которых его суть, поведает Алексей Бабушкин.

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