Самые талантливые и изобретательные рязанские школьники получили именные стипендии губернатора

Торжество состоялось в региональном правительстве. Награды получили тридцать одаренных юношей и девушек. Всего же в этом году именных стипендий губернатора удостоены порядка ста школьников Рязани и области. Это ребята, которые добились значительных успехов, занимаясь в учреждениях дополнительного образования, участвуя в различных конкурсах и соревнованиях, вступая на сцене.

Приветствуя ребят и их педагогов, губернатор Олег Ковалев сказал, что достигнутые успехи дают отличную основу для будущего. Система дополнительного образования области постоянно совершенствуется, подчеркнул глава региона. Делается это для того, чтобы она не только отвечала требованиям сегодняшнего дня, но и работала на опережение, давая возможность школьникам осваивать азы востребованных, современных профессий. Именно для этого в регионе сейчас создается детский технопарк, где ребята будут изучать нанотехнологии, робототехнику, биоинженерию и другие интереснейшие направления.