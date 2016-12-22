Подписано региональное соглашение о минимальной заработной плате в Рязанской области на 2017 год

Сегодня было подписано соглашение о минимальной заработной плате в Рязанской области на 2017 год, сообщает об этом сайт правительства области. В церемонии подписания приняли участие губернатор Олег Ковалев, председатель Рязанского областного союза организаций профсоюзов Инна Калашникова, председатель правления объединения работодателей «Рязанская Ассоциация экономического сотрудничества предприятий» Владимир Кутенцын.

В мероприятии также участвовали заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина и министр труда и занятости населения области Юлия Рокотянская.

Губернатор Олег Ковалев отметил, что региональное соглашение заключается между правительством области, объединениями профсоюзов и работодателей ежегодно и дает возможность увеличивать размер минимальной заработной платы относительно показателя, определенного на федеральном уровне. «Мы ежегодно увеличиваем региональный МРОТ и будем придерживаться этого решения в дальнейшем, несмотря на экономические сложности и жесткий бюджет. Размер минимальной зарплаты в области в 2017 году также будет выше федерального значения», – подчеркнул Олег Ковалев.

В частности, Соглашением предусмотрено повышение с 1 января следующего года минимального размера оплаты труда работникам внебюджетного сектора экономики региона на 13,3 процентов по отношению к действующему МРОТ. С 1 июля будущего года планируется повторное увеличение минимального размера оплаты труда для этой категории работников. Таким образом, повышение регионального МРОТа во внебюджетном секторе экономики во втором полугодии составит 26,7 процентов. «Это коснется значительного числа жителей региона, которые заняты в организациях частного сектора, в том числе предприятиях малого и среднего бизнеса», – отметил губернатор. По его словам, в следующем году продолжится повышение уровня зарплаты и работников бюджетной сферы: врачей, среднего медперсонала, учителей, работников дошкольного образования, дополнительного профобразования, учреждений культуры, социальных работников. «Эта работа будет вестись в рамках реализации Майских Указов Президента РФ, которые в Рязанской области неукоснительно исполняются», – сказал Олег Ковалев.

Председатель Рязанского областного союза организаций профсоюзов Инна Калашникова подчеркнула, что Региональное соглашение является значимым документом, позволяющим продолжить активную работу по легализации «серых» зарплат. «Такое конструктивное сотрудничество органов власти, профсоюзов и работодателей позволяет принимать важные решения, направленные на повышение благосостояния жителей Рязанской области», – отметила Инна Калашникова.

По словам председателя правления объединения работодателей «Рязанская Ассоциация экономического сотрудничества предприятий» Владимира Кутенцына, решения, которые отражены в документе, тщательно обсуждались в сообществе работодателей. «Подавляющее большинство работодателей считают меры по повышению МРОТ необходимыми, и готовы последовательно выполнять условия соглашения», – Владимир Кутенцын.