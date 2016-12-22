Рязанским многодетным семьям оказали помощь

Сегодня, 21 декабря, в Рязани, в комплексном центре социального обслуживания населения «Семья», проходит акция «Продукты в помощь маме». В ее рамках многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выдаются наборы, состоящие из молочных продуктов (творожков, йогуртов, молочных десертов).

Средняя стоимость такого набора – тысяча двести рублей. Состав наименований варьируется в зависимости от количества детей в семье и их возраста. Акция «Продукты в помощь маме» проводится в Рязани во второй раз. В прошлый раз в ее рамках помощь была оказана 371 семье, сегодня молочные наборы получили 512 семей.

Как рассказал министр социальной защиты населения Рязанской области Денис Боков, эта акция федеральная. Инициирована она благотворительным фондом «Русь», который напрямую работает с производителями и поставщиками молочных продуктов. «Ранее акция проводилась только в Москве и Московской области. Рязанская область стала одним из первых регионов, который принял в ней участие, – пояснил Денис Боков. – Мы подписали с фондом «Русь» соглашение о сотрудничестве, и главная наша задача теперь грамотно распределить предоставленные ресурсы».

По словам руководителя комплексного центра социального обслуживания населения «Семья», проводить эту акцию планируется регулярно, один раз в две недели. «Будем стремиться к тому, чтобы помощь получали, в том числе, и семьи, живущие в районах области»,– сказала она.

В проведении акции «Продукты в помощь маме» задействованы волонтеры, которые помогают социальным работникам в организационных вопросах.