Руководители рязанских предприятий стройиндустрии обсудили вопросы качества и дальнейшего развития предприятий

По инициативе регионального Союза строителей прошло расширенное совещание, в котором приняли участие руководители предприятий промышленности строительных материалов Рязани.

В работе совещания приняли участие заместитель министра строительного комплекса Рязанской области Сергей Семенов, начальник управления инвестиционной политики региональной минэкономразвития Надежда Подковырова, консультант министерства промышленности, инновационных и информационных технологий области Александр Асаев.

На совещании обсуждались наиболее проблемные вопросы развития строительного комплекса, в частности, повышения качества строительства, поддержки рязанских производителей строительных материалов, долевого участия в строительстве, сокращения сроков прохождения разрешительной документации и многие другие.

По итогам совещания будут намечены конкретные действия по решению существующих проблем.