В Рязани появились первые «наземные» светофоры

20 декабря на пересечении Первомайского проспекта и улицы Дзержинского начали работать первые в Рязани светящиеся полосы безопасности – «наземные» светофоры, сообщает об этом сайт администрации города.

Подсветкой оборудованы края пешеходных переходов. Полосы подсвечиваются зеленым и красным светом в зависимости от фазы традиционного светофора.

«Наземный» светофор в Рязани является пилотным проектом. Работы по установке подсветки производились сотрудниками компании «Техногрупп», за счет внебюджетных средств, по поручению министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Андрея Савичева.

Эксперимент по установке светящихся полос безопасности начался в Санкт-Петербурге в июне 2014 года. «Наземные» светофоры позволят повысить безопасность регулируемых пешеходных переходов.

Впоследствии «наземные» светофоры могут быть оборудованы и на других рязанских улицах.