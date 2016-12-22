В Рязани провели семинар – совещание по вопросам кадрового обеспечения агропромышленного комплекса региона

В Рязанском агротехнологическом университете собрались руководители профильных направлений министерств труда и занятости населения, образования, сельского хозяйства и продовольствия, представители муниципальной власти и хозяйств области. Собравшиеся провели рабочее совещание по вопросам взаимодействия министерства сельского хозяйства и продовольствия и муниципальных подразделений по управлению агропромышленным комплексом, вели разговор о взаимодействии с учреждениями среднего профессионального образования аграрного профиля в 2017 году, приняли участие в панельной дискуссии по вопросам подготовки кадров для агропромышленного комплекса.

Совещание вел заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Дудукин. Свое видение проблем и перспектив подготовки кадров для АПК высказали эксперты – министр труда и занятости населения Рязанской области Юлия Рокотянская, руководитель ООО «Авангард» Георгий Семенович Свид, заместитель министра образования Рязанской области Владимир Усков, ректор Рязанского агро технологического университета Николай Бышов. Все они сошлись в одном – для успешного развития агропромышленного комплекса региона необходима системная подготовка высококвалифицированных кадров как со средним специальным, так и с высшим образованием. У нас в регионе 13 колледжей и техникумов ежегодно выпускают около 1 тысячи специалистов. По специальности идут работать примерно 10 процентов выпускников, что, кстати, характерно и для агротехнологического университета. В РГАТУ обучается около 5 тысяч студентов, из которых 216 человек – по целевому набору. Рязанский ВУЗ из 54 профильных по стране на 18-м месте по востребованности, но выпускники не спешат на село и уходят в другие профессии.

В регионе действуют целевые программы, способствующие повышению мотивации заняться после учебы сельским трудом. В основном они касаются молодых специалистов, потребность в которых на сегодняшний день 92 человека. Для повышения мотивации участники совещания предложили активнее проводить профориентационную работу в школе и шире пропагандировать в СМИ человека труда. Руководители учебных заведений аграрного профиля озабочены тем, что учебно-материальная база колледжей и РГАТУ отстает по многим параметрам о современных требований рынка, в связи с чем предложили хозяйствующим субъектам помочь в организации учебного процесса современной техникой и технологическим оборудованием. В качестве примера назвали взаимодействие РГАТУ с «Вакинским Агро», при котором студенты знакомятся с работой роботизированных доильных комплексов не по учебникам, а в реальной обстановке.

По мнению заместителя председателя правительства Рязанской области Сергея Дудукина, подобный разговор необходим, поскольку поможет выработать необходимые меры по совершенствованию подготовки кадров для АПК. Решено подобные совещания проводить ежегодно в ноябре, а в течение года реализовывать принятые на совещании меры.