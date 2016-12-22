Прошло заседание молодежного правительства Рязанской области

В нем приняла участие министр молодежное политики, физкультуры и спорта региона Татьяна Пыжонкова

Участники рассмотрели итоги деятельности молодежного правительства в этом году. На заседании было отмечено активное взаимодействие молодежи в работе общественных советов и комиссий при министерствах. Кроме того, был реализован ряд крупных социально значимых проектов, в числе которых областной форум органов молодежного самоуправления «Мещера», акции «Молодежная дружина XXI века», «Школа будущего историка». Вместе с тем, успешно работала «выездная школа» молодежного правительства.

Отдельное внимание на заседании уделили молодежному проекту по совершенствованию местного самоуправления и развитию инициативного бюджетирования, который получил поддержку правительства региона. Татьяна Пыжонкова отметила большую значимость этой инициативы. Наиболее активным представителям молодежного правительства были вручены награды.