Рязань с рабочим визитом посетил уполномоченный Посольства Германии по Рязанской области

Фредерик Клаустермайер в Рязани встретился с начальником управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка Виталием Лариным и начальником сектора внешних связей Сергеем Гомозовым. Как сообщает сайт администрации города, на встрече шла речь о вариантах развития сотрудничества в экономической сфере. Также Фредерик Клаустермайер побывал в Рязанском Государственном университете имени С.А. Есенина и лицее №4, высоко оценив уровень преподавания немецкого языка и работу по его популяризации.