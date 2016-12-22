Рязанский Фонд социального страхования подвел итоги года.

На пресс-конференции, состоявшейся в редакции РИА «7 новостей», были озвучены результаты работы уходящего года. На вопросы журналистов отвечали управляющий Рязанским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Игорь Кудряшов, начальник планово-экономического отдела Татьяна Оружейникова и начальник отдела администрирования страховых взносов Михаил Лапицкий.

– Итоги прошедшего года радуют, – сказал Игорь Кудряшов. – Доход Рязанского регионального отделения ВСС РФ составил более 3 млрд. рублей. Коэффициент сбора страховых взносов по временной нетрудоспособности и материнству составил 100 процентов, сбор от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний – почти столько же. Эти показатели значительно выше, чем в целом по России и в ЦФО. Несмотря на экономические трудности, эти доходы стабильны и позволили выполнить все социальные обязательства перед рязанцами.

Как сказала Татьяна Оружейникова, расходы Фонда социального страхования составляют около двух миллиардов рублей. Большая помощь оказывается женщинам и при рождении ребенка, и по уходу за ним. Только по уходу за ребенком материальную помощь получили 9 тысяч женщин. Помощь и поддержка фонда заметно повлияла на улучшение демографической ситуации.

Журналисты интересовались, какая помощь оказывается инвалидам. В ответе прозвучало, что инвалидам было выдано 1370 бесплатных путевок на курортно-санаторное лечение, в том числе 242 – детям-инвалидам. Из федерального бюджета на эти цели было выдано 28 млн. 215 тыс. рублей, что значительно больше, чем в прошлом году.

В следующем году работникам Фонда социального страхования предстоит работать в новом формате. С нового года страховые взносы переходят под контроль налоговиков. Об этом рассказал журналистам Михаил Лапицкий. По его мнению, в новых условиях страхователи не перестанут взаимодействовать с фондами и вся работа будет направлена на создание благоприятных условий для жителей региона.