На продолжающемся в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определилась четверка сильнейших команд

В Рязани, в спорткомплексе «Арена Атрон», проведены четвертьфинальные матчи. Три поединка отмечены большим количеством забитых шайб: «АМКА» со счетом 5:2 нанесла поражение «Вятичу», «Автоимпорт» уступил «Ниве» – 3:6, «Доступное жилье» переиграло ряжскую команду «Спартак – Фан» – 8:3. И лишь в одном поединке были заброшены две шайбы: при равной игре «Езиды» воспользовались ошибками футболистов «Интерьерного вопроса» и победили – 2:0. В итоге четверку сильнейших коллективов составили «АМКА», «Нива», «Езиды» и «Доступное жилье», они вышли в полуфинал.

Заключительные матчи турнира памяти братьев Артемьевых в спорткомплексе «Арена Атрон» состоятся в ближайшее воскресенье, 25 декабря. Будут проведены встречи за «бронзу» (начало – в 16.00) и «золото» (17.00), по окончании которых призеры получат заслуженные награды.