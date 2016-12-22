В вышедшем на финишную прямую первенстве Рязанской области по мини-футболу среди ветеранов высокий класс игры демонстрируют лидеры

В полуфинале особо отличился «Автоимпорт», со счетом 14:3 победивший «Ново-Рязанскую ТЭЦ». Успех «автомобилистов» нельзя назвать случайным: в составе «Автоимпорта» выступают известные на Рязанщине футболисты Константин Селявин, в свое время игравший в команде мастеров, Александр Кутловский, Сергей Синицын, Валерий Панов, Максим Максимкин. В команде-побдительнице выше всяких похвал сыграл Валерий Панов – он стал автором восьми голов в ворота «Ново-Рязанской ТЭЦ». Во втором полуфинальном матче «Атрон» нанес поражение «Оке» – 2:0. В «Атроне» высокий класс демонстрируют президент Рязанского регионального футбольного союза и ФК «Рязань» Дмитрий Малахов, игравшие в команде мастеров Дмитрий Аксенов и Вячеслав Вепринцев.

В ближайшую субботу, 24 декабря, в Рязани, в спорткомплексе «Арена Атрон», состоятся финальные встречи – в 10.00 начнется матч за «бронзу» между «Ново-Рязанской ТЭЦ» и «Окой», в 11.00 на площадку выйдут участники главного финала – за «золото» поспорят «Автоимпорт» и «Атрон».