В состав сборной России на зимних Олимпийских играх 2018 года вошли рязанцы

Объявлен расширенный состав национальной российской команды, которая начинает подготовку к зимним Олимпийским играм 2018 года. Среди олимпийцев – представители Рязанского регионального центра спортивной подготовки Илья Черноусов и Наталья Матвеева, а также выпускники Рязанской академии ФСИН Ольга Царева, Ермил Вокуев, Алексей Виценко и Степан Дуркин.

Все они представляют лыжные гонки. Илья Черноусов – бронзовый призер Олимпиады в Сочи на 50-километровой дистанции, Наталья Матвеева – сильнейшая российская гонщица на спринтерских дистанциях, капитан национальной женской сборной, Ольга Царева, Ермил Вокуев, Алексей Виценко и Степан Дуркин в минувшем сезоне успешно выступали на крупных соревнованиях вплоть до международных.

Всего в составе российской сборной – 690 спортсменов, представляющих зимние дисциплины. В список могут быть внесены изменения.