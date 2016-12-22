В Рязанской области прошли торжества, посвященные присвоению почетного звания «Рубеж воинской доблести» трем селам региона

Распоряжением губернатора Олега Ковалева в начале декабря этого года селам Горлово, Богослово, Клекотки Скопинского района было присвоено почетное звание «Рубеж воинской доблести». 20 декабря награда, которой отмечено мужество, стойкость и героизм сельчан в годы Великой Отечественной войны, была привезена в село Горлово.

Прошел праздничный митинг, в ходе которого ветераны, представители администрации Скопинского района, местные жители и гости Горлово возложили цветы к памятнику воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Глава Горловского поселения Николай Мишин поблагодарил всех, кто принимал участие в поиске архивных документов, в работе по сохранению героического прошлого села. Он отметил, что жители населенных пунктов, которым присвоена награда «Рубеж воинской доблести», будут с честью нести это высокое звание и молодое поколение будет воспитываться в духе патриотизма, уважительного отношения к истории Отечества.