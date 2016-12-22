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21.12.2016
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Общество
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В Рязани обсудили создание Детского технопарка

Глава региона Олег Ковалев провел совещание по вопросам создания в Рязанской области Детского технопарка. В нем приняли участие заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина, руководители профильных министерств.

Открывая совещание, Губернатор Олег Ковалев отметил, что создание Детского технопарка сейчас крайне актуальная тема, сообщает сайт правительства области. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу привлечь как можно больше детей к занятиям техническим творчеством. При этом к 2020 году число детей занимающихся техническим творчеством должно увеличиться в 2-2,5 раза. «В Рязанской области система дополнительного образования развита довольно хорошо, но в основном это учреждения гуманитарной и спортивной направленности. Поэтому сейчас важно сделать акцент на техническом направлении, – сказал Олег Ковалев. – Создание таких технопарков даёт возможность развивать у молодежи инженерное и конструкторское мышление, прививать навыки работы в сфере высоких технологий. Именно такой кадровый потенциал востребован в нашем регионе».

На совещании состоялась презентация проекта технопарка «Кванториум «Дружба», который будет открыт в городе Рязани. По словам министра образования Ольги Щетинкиной, в настоящее время уже разработана и утверждена концепция Детского технопарка, а также план мероприятий по реализации проекта в 2017-2019 годах. Кроме того, определены партнеры технопарка из числа научно-промышленных предприятий, исследовательских организаций и ведущих вузов региона.

Как отметила Ольга Щетинкина, работа над проектом Детского технопарка велась в тесном сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив. При создании концепции технопарка был проведен анализ промышленного, технического потенциала региона, прошел опрос детей и родителей на предмет их заинтересованности в развитии научно-технического направления дополнительного образования. «Ряд предприятий и организаций реального сектора экономики готовы сотрудничать с Детским технопарком, так как они ощущают потребность в квалифицированных технических кадрах и уже оценили преимущества ранней профориентационной работы», – сказала Ольга Щетинкина.

На базе Детского технопарка будут реализовываться образовательные программы по пяти направлениям: робототехника и программирование, информатика и информационная безопасность, промышленный дизайн, проектирование и создание беспилотных летательных аппаратов, материаловедение и нано-технологии. В перспективе количество программ будет увеличено. По словам Ольги Щетинкиной, по каждому направлению определена структура учебной программы, которая предусматривает изучение теории, выполнение практических заданий, разработку проектов по заданию промышленных предприятий с последующим их внедрением на производстве, проведение мастер-классов специалистами предприятий-партнеров, организацию лекций с приглашением ведущих специалистов из научно-исследовательских институтов и лабораторий Москвы и других регионов. Все программы адаптированы с учетом возраста обучающихся. Планируется, что в Детском технопарке будут заниматься не менее 800 детей от 7 до 18 лет.

По итогам совещания Олег Ковалев поручил ускорить реализацию проекта по созданию Детского технопарка. «Нужно в 2017 году завершить весь объем работ по созданию технопарка и запустить его, чтобы в последующем заниматься разработкой новых образовательных направлений», – сказал Олег Ковалев. Кроме того, губернатор отметил необходимость активно привлекать промышленные предприятия региона к сотрудничеству с Детским технопарком.

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