В Рязанской области должна появиться служба ранней помощи детям с особенностями в развитии

Этот вопрос в числе других обсуждался на заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе области.

Заседание, прошедшее в областной библиотеке имени Горького, провела заместитель председателя правительства региона Елена Б¬уняшина. Участие в обсуждении приняли руководители областных министерств, уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина, представители общественных организаций, специализированных учреждений.

Как было отмечено на заседании, в области уделяется большое внимание медицинской, психолого-педагогической, социальной реабилитации, организации физкультурно-оздоровительных занятий, которые помогают максимально включить людей с инвалидностью в общественную жизнь. Министр социальной защиты населения региона Денис Боков рассказал, что ежегодно растет количество выделяемых квот на высокотехнологичную медицинскую помощь детям-инвалидам. Работа по социальной реабилитации ведется с 2012 года на базе Центра социальной реабилитации инвалидов, также этим активно занимаются комплексный центр социального обслуживания населения «Семья» и комплексные центры соцобслуживания ряда районов области. За последние три года численность детей и их родителей, получающих такие услуги, увеличилась вдвое, а число услуг – в четыре раза.

Губернатором поставлена задача создания в области службы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Речь, прежде всего, – о работе с родителями особых детей. Из уже накопленного опыта в этом направлении выделяется опыт работы Центра комплексной реабилитационной помощи для детей раннего возраста (от 0 до 4-х лет) с особенностями в развитии, действующего с 2013 года на базе Рязанского дома ребенка. В сфере социального обслуживания населения в работу внедрена особая форма психологической и педагогической помощи детям с проблемами в развитии – лекотека. В настоящее время минсоцзащиты региона видит важнейшей задачей наладить межведомственное взаимодействие для максимально раннего выявления имеющихся у ребенка проблем, чтобы как можно раньше передать его в руки специалистов.

Обсуждались на заседании и темы обеспечения техническими средствами реабилитации, повышения доступности объектов и услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. Из 280 намеченных приоритетных объектов, по словам заместителя министра здравоохранения области Владимира Грачева, пока адаптировано 166. Участники заседания указали, что особого внимания требует разъяснительная работа по этому вопросу с коммерческими и некоммерческими организациями.