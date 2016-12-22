Рязанским многодетным семьям оказали помощь

Сегодня, 21 декабря, в Рязани, в комплексном центре социального обслуживания населения "Семья" проходит акция "Продукты в помощь маме". В ее рамках многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выдаются наборы молочных продуктов.

Средняя стоимость такого набора - тысяча двести рублей.

Как рассказал министр социальной защиты населения Рязанской области Денис Боков, акция "Продукты в помощь маме" - федеральная. "Ранее она проводилась в Москве и Московской области. Рязанская область стала одним из первых регионов, который принял в ней участие", - пояснил он. Денис Боков обратил внимание на то, что инициатором является благотворительный фонд "Русь", который напрямую работает с производителями и поставщиками продуктов.

Сегодня наборы получат 512 семей. "Планирует проводить эту акцию регулярно, один раз в две недели и будем стремиться к тому, чтобы помощь получали и семьи, живущие в районах области"