В министерстве сельского хозяйства Рязанской области подвели предварительные итоги всероссийской сельхозпереписи

Разговор о предварительных итогах начался с награждения особо отличившихся сотрудников различных министерств и ведомств, которые обеспечили проведение переписи. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин вручил награды и отметил, что перепись, будучи масштабным общенациональным и очень сложным делом, на территории региона прошла успешно и относительно легко. В результате работы переписчиков на местах удалось собрать подробные данные о 285 тысячах объектов. В их числе – 356 сельхозорганизаций, порядка 2300 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, более 274 тысяч лично-подсобных хозяйств и им подобных, 629 некоммерческих объединений, а также садовые и дачные участки. Сейчас пока происходит автоматизированная обработка опросных листов. Общие данные и финальные результаты переписи на всероссийском уровне будут опубликованы приблизительно к концу 2018 года.