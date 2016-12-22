В Рязанской области прошла донорская акция «Река жизни»

Сайт правительства области сообщает, что сегодня завершилась 76-я донорская акция проекта «Река жизни».

Акция проводилась в течение двух дней. Сбор донорской крови осуществлялся на базе областной станции переливания крови и отделения переливания крови Рязанской областной клинической больницы. Всего собрано 155 доз крови. Наиболее активное участие в акции приняли студенты рязанских вузов.

В целом в течение 76 акций проекта «Река жизни» получено 12295 доз донорской крови. Очередная «Река жизни» пройдет 8 и 9 февраля 2017 года.