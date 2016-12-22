Предприятия народных художественных промыслов Рязанской области представили свою продукцию на выставке «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка – 2016»

Сайт правительства области сообщает об итогах участия предприятий народных художественных промыслов региона в выставке «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка – 2016».

Крупнейшая в России специализированная выставка народных художественных промыслов «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка – 2016» проходила в Экспоцентре Москвы. В экспозиции Рязанской области была представлена продукция 13 предприятий, в том числе Центра народных художественных промыслов и ремесел г. Скопина.

За время работы выставку «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка – 2016» посетили более 70 тысяч человек. Организаторы и гости мероприятия высоко оценили произведения мастеров Рязанской области: цветное и венизное кружево, гончарные изделия, батик, вышивку, плетеную мебель, авторские куклы, одежду и аксессуары. В ходе выставки с предприятиями региона были заключены контракты и соглашения на поставку продукции на сумму около 1 млн. рублей.

По итогам мероприятия Рязанская область была удостоена первого места за лучшее художественное оформление региональной экспозиции. В номинации «За лучшую художественную экспозицию промысла» первое место заняли ЗАО «Труженица» (г. Михайлов) и ПК «Кадомский вениз». Кроме того, призовыми дипломами конкурсной программы выставки в номинации «За сохранение традиций народного искусства» отмечена михайловская кружевница Татьяна Преснова. Второе место в номинации «Традиционная игрушка» заняла мастер гончарного дела из г. Скопина Ирина Якушкина. Все рязанские участники выставки награждены также дипломами Ассоциации народных художественных промыслов России.