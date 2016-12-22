Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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22.12.2016
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№239 (5280) |
Четвёртая полоса
РВ ТВ
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Серебряное эхо мира

В Рязанском музее истории молодежного движения открылась фотовыставка Анатолия Осипенкова «Боже, храни страну!», посвященная 65-летию автора
Серебряное эхо мира

Осмотр экспозиции начинается с фотолаборатории, где воссоздана вся производственная и творческая обстановка. Свет красных фонарей когда-то был маяком для подростков, бежавших записываться в народную кино – фотостудию «Волна», которой руководил в 70–80-х годах прошлого века Анатолий Осипенков. Теперь он встречает своих бывших учеников, а они узнают себя на снимках тридцатилетней давности.

И пусть давно канули в Лету места и люди, запечатленные на черно-белых пленках, не забыты чудесные годы занятий в киностудии, летние кинодесанты в пионерских лагерях, съемки игровых и документальных фильмов.

– Мы с большим удовольствием занимались у Анатолия Яковлевича, учились фотографировать, снимать фильмы. Я сейчас сравниваю свое детство с детством сверстников и понимаю, что мы, студийцы, выглядели намного счастливее, потому что у нас было любимое дело и мы вкладывали в него весь свой детский энтузиазм, – говорит Ирина Казакова, посещавшая студию «Волна» в 80-х годах.

Еще остались в запасе фиксаж и проявитель, а эпоха пленочной фотографии уже закончилась. О ней напоминают на выставке витрины фотоаппаратов и кинокамер из личной коллекции Анатолия Осипенкова. «Зенит», «Киев», «Практика», «Зоркий» были мечтой всех фотолюбителей. Современные корифеи цифрового фото и видео с ностальгией вспоминают свои первые фотоаппараты «Смена».

Анатолия Яковлевич не расставался с камерой, даже когда работал на административных должностях и руководил рязанской культурой. Он не часто устраивает выставки, потому что щепетилен в отборе кадров. Около ста снимков, вошедших в эту экспозицию, рассказывают о России так, как видит ее глаз беспристрастного фотографа. Это история страны, у которой никогда не кончается переходный период. И только Бог, да еще лица обычных соотечественников дают надежду.

– В моей экспозиции много жанра, публицистики, плаката, ассоциаций. В фотографии меня всегда привлекали лица людей, наблюдение за эмоциями. «Охота» за ними доставляет мне истинное наслаждение. Россия, наша Родина, другой не будет. Она такая разная, противоречивая: нищая и сверкающая, печальная и безумно красивая, богатая талантами, своей историей. Страна, которую я люблю и за которую молюсь Богу. Об этом я и хотел поведать посетителям выставки, – говорит ее автор.

Из всех направлений фотоискусства Осипенкову особенно близка публицистика. Возраст юбиляра располагает к тому, чтобы проявлять себя в этом жанре наиболее зрело.

На выставку мастера пришли не только его друзья и коллеги. Заглянул в зал музея и Луи Дагер собственной персоной. Он поведал современникам Анатолия Осипенкова о его вкладе в развитие репортажной фотографии, а сам юбиляр в любви к ней признался словами своего друга Сергея Романова: «Фотография в совокупности своей – это одно большое серебряное эхо Мира».

Статья опубликована в номере 239 (5280) от 22 декабря 2016 года
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