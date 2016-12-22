Ни дня без песни

Подвязьевский народный хор из Рязанского района отметит 40-летие большим концертом

Ровно 40 лет прошло с тех пор, как музыкант Леонид Анашкин из села Подвязье основал народный хор. Леонид Михайлович был незрячим, но это не мешало ему блестяще играть на баяне и руководить большим талантливым коллективом.

К сожалению, 15 лет назад руководителя и идейного вдохновителя хора не стало. Но жизнь, и обыденная, и творческая, продолжается с доброй памятью. Сейчас с хористами работает вдова руководителя – Зинаида Анашкина, и в этом году она тоже отмечает 15-ю годовщину своего труда.

Всего в 2016 году народный хор русской песни имени Леонида Анашкина готовится праздновать сразу три годовщины – 40 лет с момента основания, 30 лет с момента присвоения коллективу почетного звания «народный» и 15-летие руководства хором Зинаиды Анашкиной. На праздник в Подвязье съедутся коллеги хористов – артисты из Рязани и других городов России. В их числе юные танцоры из ансамбля народного танца «Лель» Центра детского творчества, народный ансамбль русской песни «Россияночка» из ДК «Приокский» и другие гости. Поздравить подвязьевский коллектив приедут и хористы из Московской области, лауреаты премии Правительства РФ «Душа России».

Организаторы обещают зрителям разноплановую программу. Помимо песен хора и коллективов гостей, публика услышит исторические факты о Подвязьевском хоре, а на экране будут демонстрироваться редкие кадры из «золотого фонда». Кроме того, артистов поздравят коллеги из Курской, Брянской, Воронежской и других областей, а также из Донецка.

Подвязьевский народный хор русской песни имени Леонида Анашкина был создан в 1976 году. Коллектив неоднократно представлял область на всероссийском и международном уровнях и получал выс­шие награды. Юбилей коллектив отметил праздничной программой «И будем петь, и будем жить!..»