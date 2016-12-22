Волшебный пароль

Городская игра «Поймай Деда Мороза» в самом разгаре

Ежедневно зимний волшебник с мешком подарков появляется в разных районах Рязани. Встретив его, любой прохожий может получить приз и записать на видеокамеру свое обращение к рязанцам со словами поздравления. Но для этого нужно назвать пароль, который ежедневно публикуется на сайте управления культуры администрации Рязани. Праздничные догонялки проходят с 16 до 17.30 по 23 декабря.

Заглядываем на сайт. Сегодня кодовая фраза звучит так: «В лесу родилась елочка». А тем временем Дед Мороз, проживающий в культурно-досуговом центре «Октябрь», укладывает в мешок приятные сюрпризы для рязанцев, разглаживает бороду и выходит в микрорайон Дашково-Песочни. «Э-ге-ге, иду к вам, рязанцы, встречайте!», – кричит он возле елки. Прохожие улыбаются и начинают верить в чудо.

Дед Мороз оказался дотошным. Не дожидаясь, что его кто-то поймает и потребует подарка, он сам начинает заводить разговоры с пешеходами. Заветная фраза «В лесу родилась елочка» известна не многим, но у доброго дедушки широкая душа, и подарков он взял с запасом. Стихи и песенки – лучшее средство, чтобы растопить сердце властителя зимы. Подсказки и наводящие вопросы творят чудеса, и мешок с призами быстро пустеет. Растроганные рязанцы тут же выступают с новогодними поздравлениями, которые мы записываем на видеокамеру.

В филиале №3 детской библиотеки внимательно следят за новостями города. Пароль там произнесли сходу, за что коллектив библиотекарей получил от Деда Мороза волшебную палочку, а также возможность обратиться к землякам со словами новогодних пожеланий. Напомним, что лучшие поздравления будут транслироваться на большом экране в новогоднюю ночь у главной елки города – на площади Победы.

Раздав мешок подарков, умиротворенный Дед Мороз отправляется на покой с чувством выполненного долга.

– Какие прекрасные у нас люди! У каждого припасен какой-нибудь стишок или есть в запасе песенка для таких вот непредвиденных встреч. Не страшны им холода и вьюги. Чует мое сердце – 2017-й год будет удачнее нынешнего. С наступающим Новым годом, дорогие рязанцы!